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Рубрика: Общество

Довести до абсурда

Кто понизил статус ведущего института
Текст: Юрий Медведев
Зачем один из крупнейших и ведущих институтов Российской академии наук стремится стать филиалом научного "середняка"? Сообщение об этой абсурдной ситуации в одном из центральных СМИ взбудоражило научную общественность. Масло в огонь подлила и причина - личные интересы руководства сильного института. Ситуацию по просьбе "РГ" комментирует научный руководитель Института проблем химической физики РАН в Черноголовке академик Сергей Алдошин.

В СМИ, в частности, утверждается, что ситуация в институте отталкивает молодежь, что с мнением коллектива пренебрегают и т.д. Но это эмоции, а суть в странном желании флагмана нашей науки стать филиалом более слабого коллектива. Ваш комментарий…

Сергей Алдошин: Обойдусь без эпитетов в адрес автора материала. Скажу главное: факты передернуты, акценты смещены. В итоге получилась, мягко говоря, совершенно искаженная картина. Утверждается, что Институт проблем химической физики РАН стремится стать филиалом Федерального исследовательского центра химической физики (ФИЦ) РАН. Здесь надо обязательно пояснить, что этот центр создан на базе Института химической физики им. Семенова, который действительно при аттестации научных учреждений отнесен ко второй категории, к середнякам. Отсюда делается вывод, что, войдя в этот ФИЦ, наш институт первой категории понизит свой статус.

Фото: РИА Новости
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Это яркий пример, как передергиваются факты. Дело в том, что, как только был создан этот ФИЦ, "семеновский" институт свой статус "середняка" потерял, а новый центр сейчас проходит новую аттестацию. И уже несколько экспертных комиссий рекомендовали перевести его в высшую категорию. Последнее слово за межведомственной комиссией, но уверен, что повышение произойдет.

То есть о понижении статуса вашего института при его включении в "семеновский" ФИЦ речи не шло? А что же происходило на самом деле?

Сергей Алдошин: Если не вдаваться в подробности, то мы рассматривали два варианта объединения: либо входить в уже созданный "семеновский" ФИЦ, который уже работает в Москве, либо создавать новый ФИЦ в Черноголовке, где могут объединиться несколько известных коллективов. Мы провели несколько ученых советов, где взвешивали все "за" и "против", советовались с руководством минобрнауки. В частности, выясняли, что будет с открытым в нашем институте центром компетенций. На его создание по программе Национальной технологической инициативы мы получили от минобрнауки сотни миллионов рублей. В статье утверждалось, что эти деньги нам придется вернуть, так как, войдя в состав центра, уже не будем самостоятельной организацией и для нее будут действовать другие правила.

О келейности не могло быть и речи. Зная все плюсы и минусы, коллектив сам выбирал свое будущее

На всех уровнях нас заверили, что финансирование центра компетенций ни в коем случае не прекратится. Кроме того, останутся все действующие сейчас программы поддержки молодежи, в том числе и по ипотеке. В итоге ученый совет института единогласно проголосовал за создание в Черноголовке федерального исследовательского центра. В эту "команду" на данный момент уже согласились войти еще несколько институтов.

Кстати, по поводу келейности решения ученого совета. О двух рассматриваемых вариантах нашего будущего, о всех плюсах и минусах мы рассказывали во всех наших подразделениях. Все было предельно прозрачно.
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Во времена СССР институты в основном разделялись, от крупных отпачковывались коллективы, которые создавали самостоятельные структуры, вели свою тематику. А сейчас "мода" на объединение? Зачем вашему крупному институту, где более 1000 сотрудников, нужно сливаться с другими?

Сергей Алдошин: Сейчас реализуется Национальный проект "Наука", нацеленный на крупные проекты полного инновационного цикла. Именно они получат серьезное финансирование. Институты с "мелкими проектами" в нацпроект просто не попадут. По-настоящему крупные инновационные проекты по силам только крупным организациям. И прежде всего такую поддержку получат именно ФИЦ. Кроме того, при объединении институтов, мы можем дополнять друг друга, проводить междисциплинарные исследования. Именно такие работы на стыке разных наук дают основные научные прорывы.

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