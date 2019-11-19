Диск "Посолонь" записан на деньги поклонников. В духе модной тенденции лидер "Алисы" Константин Кинчев обратился к своей аудитории: "Мы не просим финансовой помощи, мы предлагаем вам купить эксклюзивную вещь, которая сразу же после выхода станет раритетом". Альбом, и вправду, не появится в магазинах.

Стоимость лотов начиналась от 500 рублей - за эту сумму можно приобрести цифровую версию нового альбома, доступны компакт-диск, двойной альбом на виниле. Чуть дороже именной CD (с указанием его нового владельца на обложке) или двойной альбом на виниле. Все с автографами Кинчева. Плюс билеты на презентацию - акционерам премьеры.

Собрали рекордные 17 с половиной миллионов рублей (точнее - 17 411 110), в проекте участвовали больше пяти тысяч поклонников "Алисы", на презентации в Adrenaline Stadium яблоку негде было упасть. Группа не поскупилась: в альбоме - 15 новых песен, звучит он почти полтора часа. Это эмоциональный, привольный хард-рок с обращениями и к духовным скрепам, и к фольклорным образам. "Посолонь" - древнерусское слово, означает движение по Солнцу: так шествуют православные во время Крестного хода. Песни "Эшелон", "Путь держим на север" и 6-минутная баллада "Сверх" имеют все шансы стать новой концертной классикой "Алисы". После концерта Кинчев сообщил, что группа начинает записывать новый альбом, а он готовит свой сольник.