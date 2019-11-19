Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях

Законопроект о введении налога на проживание в турецких отелях, который затронет всех без исключения туристов отдыхающих в этой стране, проходит процедуру обсуждения в парламенте Турции.

Как сообщает РИА Новости, турецкие депутаты проголосовали за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в гостиницах. Однако в отношении некоторых статей данного законопроекта дебаты продолжаются.

Ожидается, что после того, как закон будет принят парламентариями в окончательном виде, он поступит на рассмотрение особой комиссии. Она может принять или отправить документ на доработку. И только после этого законопроект будет считаться полностью готовым для направления на подписание президенту страны Тайипу Эрдогану.

В свою очередь, президент Турции также может воспользоваться полномочиями по пересмотру или отмене некоторых статей данного закона. С учетом перечисленных обстоятельств, точные сроки его принятия на данный момент не определены.