Новости

Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм 18:03
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника 14:57
Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон 14:08

Армен Джигарханян выписался из больницы

Новости
    19.11.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков

84-летнего Народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханян выписали из больницы.

Об этом РИА Новости рассказал друг актера Артур Согомонян, уточнив, что в настоящее время Джигарханян находится дома.

"Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо", - сказал Согомонян.

Напомним: в последнее время в СМИ регулярно появлялась информация об ухудшении самочувствия любимого артиста, здоровье которого подкосил скандальный развод с молодой женой.

В частности, на прошлой неделе сообщалось, что Армен Борисович в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Что Согомонян опроверг, рассказав: актер лег в больницу на профилактическое обследование.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Игорь Верник опроверг сведения о своей госпитализации 11:55
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
⧣ Россия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии 10:36
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в "Союзмультфильме" 18.11.2019
56-летняя Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит в месяц 18.11.2019
⧣ происшествия
Фото: youtube.com
Актрису Джейн Хейуорд сбил насмерть двухэтажный автобус 18.11.2019
В московском ресторане обокрали звезду сериала "Даешь молодежь!" 15.11.2019
Вокалистка рок-группы "Маневры" Нади найдена мертвой в Москве 15.11.2019
⧣ СССР
Фото: kinopoisk.ru
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 17.11.2019
"Гражданская Оборона" завершила юбилейный тур концертом в Москве 15.11.2019
"Красная Шапочка" Яна Поплавская выходит замуж 15.11.2019