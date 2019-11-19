Армен Джигарханян выписался из больницы

84-летнего Народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханян выписали из больницы.

Об этом РИА Новости рассказал друг актера Артур Согомонян, уточнив, что в настоящее время Джигарханян находится дома.

"Армен Борисович выписался, он дома, все хорошо", - сказал Согомонян.

Напомним: в последнее время в СМИ регулярно появлялась информация об ухудшении самочувствия любимого артиста, здоровье которого подкосил скандальный развод с молодой женой.

В частности, на прошлой неделе сообщалось, что Армен Борисович в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Что Согомонян опроверг, рассказав: актер лег в больницу на профилактическое обследование.