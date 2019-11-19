Овен
На этой неделе можно будет договориться практически со всеми. Не исключены успехи в художественном творчестве.
Телец
Возможны убытки в реализации бизнес-проектов. Стоит уделить внимание охране имущества.
Близнецы
Вас ожидают проблемы и интриги, связанные с женщиной. Проявятся козни тайных врагов.
Рак
С шефом на работе лучше не сталкиваться. Его настроение будет взрывоопасным. К концу рабочей недели возможен мимолетный финансовый успех.
Лев
Оплатите счета, отдайте долги, решайте вопросы, связанные с деньгами, займитесь планированием расходов.
Дева
Неделя неблагоприятна для дорогостоящих покупок. Не принимайте на себя ответственность за других.
Весы
В первой половине недели не стоит браться за работу, даже не очень сложную.
Скорпион
Возникнут разногласия с родными. Постарайтесь спокойно поговорить с близкими. Скорее всего, они в чем-то правы.
Стрелец
Напряженная конфигурация планет грозит денежными потерями, перепадами настроения, нервными срывами и спорами.
Козерог
Хорошее время для романтических свиданий. Создайте благоприятную психологическую обстановку в доме.
Водолей
Споры по мелочам грозят осложнить обстановку в доме. Постарайтесь прийти к компромиссу.
Рыбы
Воплотить новую идею немедленно будет не очень продуманно. Возьмите паузу.