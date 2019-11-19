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Рубрика: Общество

Гороскоп

20 ноября - 26 ноября
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 262(8020)

Овен

На этой неделе можно будет договориться практически со всеми. Не исключены успехи в художественном творчестве.

Телец

Возможны убытки в реализации бизнес-проектов. Стоит уделить внимание охране имущества.

Близнецы

Вас ожидают проблемы и интриги, связанные с женщиной. Проявятся козни тайных врагов.

Рак

С шефом на работе лучше не сталкиваться. Его настроение будет взрывоопасным. К концу рабочей недели возможен мимолетный финансовый успех.

Лев

Оплатите счета, отдайте долги, решайте вопросы, связанные с деньгами, займитесь планированием расходов.

Дева

Неделя неблагоприятна для дорогостоящих покупок. Не принимайте на себя ответственность за других.

Весы

В первой половине недели не стоит браться за работу, даже не очень сложную.

Скорпион

Возникнут разногласия с родными. Постарайтесь спокойно поговорить с близкими. Скорее всего, они в чем-то правы.

Стрелец

Напряженная конфигурация планет грозит денежными потерями, перепадами настроения, нервными срывами и спорами.

Козерог

Хорошее время для романтических свиданий. Создайте благоприятную психологическую обстановку в доме.

Водолей

Споры по мелочам грозят осложнить обстановку в доме. Постарайтесь прийти к компромиссу.

Рыбы

Воплотить новую идею немедленно будет не очень продуманно. Возьмите паузу.

Общество Ежедневник Гороскоп
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