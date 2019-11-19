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19.11.2019 10:07
Рубрика: Экономика

Бизнес предложил увеличить поддержку производителей сельхозтехники

Торгово-промышленная палата России предлагает направлять на субсидии производителям сельскохозяйственной техники 16,5 миллиарда рублей ежегодно. Такая поправка предложена ведомством ко второму чтению в Госдуме закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Напомним, что второе чтение состоится 19 ноября.

Фото: Виктор Погонцев/РГ
Аграрии получат бюджетные субсидии на покупку сельхозтехники

В проекте бюджета предусмотрены 7 миллиардов рублей на субсидии производителям сельхозтехники в 2020 году и по 2 миллиарда в 2021 и 2022 годах.

По словам главы ТПП Сергея Катырина, рост аграрного сектора зависит от макроэкономических и структурных изменений, от насыщения современной техникой. Но отечественное село, за исключением крупнейших агрохолдингов, плохо обеспечено техникой, хуже, чем 30 лет назад в СССР. Так, в Аргентине на 1 тысяча гектаров пашни приходится сегодня в среднем 8 тракторов, в Канаде - 16, в Германии - 64, в России - 3 трактора, сходные цифры и по комбайнам.

"Сельскому хозяйству сегодня не хватает, по оценкам, около 160 тысяч комбайнов, около 60 тысяч тракторов. Без поддержки и помощи государства провести такое перевооружение невозможно", - пояснил Сергей Катырин.

Из нынешнего количества техники отечественными являются около половины тракторов, причем их парк на 2/3 изношен физически и процентов на 80 устарел морально.

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения бюджета

Предложенная поправка далека от какой-либо благотворительности, заявил Сергей Катырин. Дело в том, что мультипликативный эффект от одного рубля, инвестированного в отрасль сельскохозяйственного машиностроения, равен, по оценкам экспертов, трем рублям.

Причина проста: задействуется большинство отраслей экономики - от металлургии, и нефтехимии до приборостроения, легкой промышленности.

Экономика АПК Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Господдержка АПК
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