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Рубрика: Экономика

Давление к норме

Жалобы предпринимателей на силовиков разберут с помощью новой платформы
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
В России появилась цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей. Создать такой ресурс поручал президент России Владимир Путин.

В первые часы работы портала на рассмотрение было направлено три обращения предпринимателей из Москвы, Липецкой области и Ставропольского края, зарегистрировались 100 пользователей.

Большинство бизнесменов не видели злоупотреблений чиновников в 2019 году

Впервые организована непрерывная связь бизнеса сразу с несколькими правоохранительными органами. На портале предприниматели смогут подать свои обращения в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Модераторы обработают обращение и направят в центральный аппарат того или иного правоохранительного органа.

Так удастся избежать злоупотребления полномочиями на местах. Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Орешкин, информация о проблемах предпринимателей, связанных с давлением силовых структур, не должна "застревать" в регионах, а должна быть на контроле в центре. Платформа помогает исключить случаи, когда предприниматель жалуется на территориальное подразделение, и оно же ему потом и отвечает, добавила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, которое разработало концепцию платформы.

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ о давлении правоохранителей на бизнес: Главная задача, если происходят какие-то правонарушения, чтобы они не могли остаться тайными, а становились явными

Использование услуг правоохранителей в борьбе с конкурентами стало настоящим рынком, который предстоит сломать, сказал помощник президента РФ Андрей Белоусов. Платформа может быть использована и для борьбы с рейдерством. Как отметил замминистра внутренних дел РФ Виталий Шулика, привлечение центрального аппарата необходимо, чтобы объективно оценить действия или бездействия органов.

До конца года планируется принять не менее 100 обращений и рассмотреть не менее 90 из них.

Экономика Бизнес Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минэкономразвития
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