Боец ММА скончалась после поражения

Очередная трагедия произошла в мире единоборств. 26-летняя иранка Саида Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире ММА.

Как сообщает ВВС, Алетаха была участницей турнира по смешанным единоборствам, который проходил в Саутгемптоне.

Уроженка Ирана в своем поединке уступила сопернице, а утром в понедельник была доставлена в больницу в связи с травмой головы, которую она получила в ходе боя. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь спортсменки так и не удалось.

Организаторы соревнований сообщили, что глубоко потрясены случившимся и выражают соболезнования родным и близкими погибшей. В опубликованном заявлении организаторы заверили, что во время соревнований на стадионе дежурили врачи, которые обследовали участников до и после боев.