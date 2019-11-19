Большинство бизнесменов не видели злоупотреблений чиновников в 2019 году

Большинство предпринимателей, 78% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), не сталкивались с нарушениями или злоупотреблениями со стороны должностных лиц за последний год.

Об этом свидетельствуют данные XXI волны (III квартал 2019 года) индекса RSBI, ежеквартального исследования бизнес-настроений МСБ. Его проводят Промсвязьбанк совместно с "Опорой России" и независимым исследовательским агентством Magram.

Лишь 22% опрошенных признались, что сталкивались с нарушениями. Из них 49% отметили излишнюю требовательность к предоставляемым документам. Треть респондентов рассказали о затягивании сроков прохождения проверки. 27% бизнесменов заплатили большие штрафы, несопоставимые с серьезностью нарушений. 13% пришлось терпеть грубость и угрозы при проведении проверок, а 9% предложили оказать услуги за вознаграждение.

В исследовании приняли участие владельцы и руководители более двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из 23 регионов России.