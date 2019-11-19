БРИКС: новый флагман глобализации

В бразильской столице 13-14 ноября прошел ХI саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки с главной темой встречи "Экономический рост для инновационного будущего". Ее важность трудно переоценить, и не только для стран "пятерки".

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия Делового форума БРИКС 12 ноября подчеркнул, что развитие цифровой экономики - необходимое условие повышения жизнеспособности мировой экономической системы.

За последние годы пятерка стран БРИКС стала неотъемлемой частью международных отношений с определенным весом на международной арене и влиянием на существующий миропорядок. При этом она столкнулась с определенными вызовами и трудностями, что отразилось на фоне нынешней встречи. В сложившейся сложной международной и геополитической обстановке бразильский саммит привлек особенное внимание.

В странах БРИКС и соседствующих с ними государствах социально-политическая ситуация сейчас нестабильна, что спровоцировано давлением извне. В Южной Америке проходят протесты, в частности, в Чили из-за недавних волнений отменили саммит АТЭС. В Боливии за несколько дней до саммита БРИКС произошел государственный переворот, в результате которого отстранен от власти Эво Моралес, временно исполняющей обязанности президента стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Продолжается политический кризис в Венесуэле, где поддерживаемый США спикер парламента Хуан Гуайдо борется за власть с президентом Мадуро. Хозяйку саммита - Бразилию - еще недавно сотрясали политические и коррупционные скандалы с бывшими лидерами страны Дилмой Руссеф и Лулой да Силвой. Китай же не только вынужден сдерживать напор США в торговом споре. Он стоит перед серьезными вызовами, связанными с будущим экономики Гонконга. В 2019 году с новой силой разразился пограничный конфликт Индии и Пакистана в Кашмире. В ЮАР также произошли беспорядки, в результате которых президент Джейкоб Зума покинул свой пост. Страны Запада оказывают давление на Россию, в том числе используя санкции. Все это, безусловно, добавило "ложку дегтя" в повестку нынешнего саммита.

Тем не менее, именно из-за усложнившейся ситуации вокруг и внутри БРИКС ее роль на международной арене растет. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, подходы стран "пятерки" к решению ключевых глобальных и региональных проблем "совпадают или весьма близки". Они выступают за "мирное, политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций в конфликтов в самых разных регионах мира", поддерживают "комплексный диалог на антитеррористическом треке, в сфере международной информационной безопасности, борьбе с оргпреступностью и коррупцией".

На сложную социально-политическую обстановку накладывается тревожная ситуация в мировой экономике и торговле. Импульс к экономической глобализации, ранее исходивший от развитых стран, затухает, нарастают обратные тенденции "торгового национализма". На церемонии закрытия Делового форума БРИКС Владимир Путин заявил, что "в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран". Лидер КНР Си Цзиньпин также отметил негативное влияние протекционизма на мировую экономику и экономику стран БРИКС в частности. Тем не менее, экономический потенциал Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР позволяет противостоять этому давлению: совокупный ВВП "пятерки" составляет почти треть от мирового, а потребительский рынок охватывает 40 процентов населения планеты. Более того, каждая из стран БРИКС лидирует в соответствующих экономических объединениях на своем континенте: Китай продвигает торгово-инфраструктурную инициативу "Один пояс, один путь", Бразилия наращивает региональное партнёрство в рамках МЕРКОСУР, Россия развивает Евразийский экономический союз, Индия играет ключевую роль в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, ЮАР - в Южно-Африканском таможенном союзе. Все это позволяет говорить о расширении экономического сотрудничества в формате "БРИКС плюс", с 2013 года на саммиты "пятерки" традиционно приглашают и лидеров соседних развивающихся государств.

Для наращивания экономического взаимодействия в БРИКС нужны соответствующие институты. Одним из главных достижений в этом плане стало основание в 2014 году Нового банка развития, чьей главной задачей стало финансирование инфраструктурных проектов. Максимальный капитал банка - 100 миллиардов долларов, почти половину обеспечивает Китай, на данный момент в инвестиционном портфеле НБР более 40 проектов на 12 миллиардов долларов. Банк активно развивает филиальную сеть, первый его региональный центр появился в ЮАР, второй в этом году начинает работу в Бразилии, Евразийский региональный центр откроется в Москве в следующем году, соответствующее соглашение в рамках Делового форума БРИКС подписали глава НБР Кундапур Каматх и замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Российская сторона также предложила создать общий механизм расчетов в национальных валютах БРИКС, чтобы снизить зависимость от американского доллара; кроме того, на саммите озвучено намерение Индии, России и Китая создать свою альтернативу международной системе межбанковских платежей SWIFT. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет от Бразилии к России, которая уже объявила развитие торгово-инвестиционного взаимодействия приоритетным пунктом повестки следующего саммита группы в Санкт-Петербурге.

После первого саммита БРИК в Екатеринбурге в 2009 году и присоединения к ней ЮАР в 2011-м международное сообщество отнеслось к новой неформальной межправительственной группе с нескрываемым скептицизмом. И действительно, объединение стран с разными экономическими, политическими и социально-демографическими параметрами вызывает множество вопросов. Россия, Китай, Бразилия и Индия заметно опережают Южную Африку по размеру экономики, а Китай и Индия выделяются на общем фоне темпами экономического роста. Две последние к тому же самые населенные в мире, в то время как население остальных членов "пятерки" вместе взятых составляет лишь шестую часть от населения Китая и Индии. Однако, несмотря на явные различия, каждый из членов БРИКС стремится к защите интересов развивающихся стран и осознает причину общности этих интересов.

Вступая в свое второе "золотое десятилетие", группа прочно заняла особое место на международной арене, став опорой для создания более справедливого мирового устройства, отстаивая многополярность и выступая против протекционизма и односторонних подходов в международных делах. В декларации по итогам 11-го саммита страны БРИКС подтвердили "твердую приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также общей цели формирования мирного, стабильного и процветающего мира".