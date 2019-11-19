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19.11.2019 12:31
Рубрика: Власть

Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Текст: Александр Гасюк
Европейская комиссия выдала рекомендацию Киеву перейти к закупкам природного газа из России напрямую, сократив тем самым финансовые затраты украинских властей на дорогостоящие реверсные поставки "голубого топлива" из Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник российского информагентства в институтах Европейского союза.
Фото: Егор Алеев/ ТАСС Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Как отмечается, соответствующая рекомендация Брюсселя касается прямых закупок российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, начиная с 2020 года. Такой шаг, по мнению ЕС, будет способствовать заинтересованности России в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки углеводородов в Европу. Кроме того, он снизит напряженность в российско-украинских переговорах по проблеме газовых тарифов.

Фото: iStock
Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа

По данным ЕС, в настоящее время украинская сторона несет дополнительные издержки в связи с закупками российского газа в ЕС по реверсу и пытается компенсировать за счет повышения тарифов на прокачку газа из РФ.

Напомним, в настоящее время в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры между ЕС, Россией и Украиной о новом контракте на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. Действующий контракт "Газпрома" с Киевом истекает 31 декабря.

Власть Работа власти Внешняя политика Переговоры с Украиной по газу
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