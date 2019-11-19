Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Как отмечается, соответствующая рекомендация Брюсселя касается прямых закупок российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, начиная с 2020 года. Такой шаг, по мнению ЕС, будет способствовать заинтересованности России в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки углеводородов в Европу. Кроме того, он снизит напряженность в российско-украинских переговорах по проблеме газовых тарифов.

По данным ЕС, в настоящее время украинская сторона несет дополнительные издержки в связи с закупками российского газа в ЕС по реверсу и пытается компенсировать за счет повышения тарифов на прокачку газа из РФ.

Напомним, в настоящее время в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры между ЕС, Россией и Украиной о новом контракте на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. Действующий контракт "Газпрома" с Киевом истекает 31 декабря.