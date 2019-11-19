Быть вегетарианцем - не дешевле и не всегда здоровее

Новости

СМИ: "Тоттенхэм" хочет пригласить Моуринью вместо Почеттино 19.11.2019
Подполковнику армии США предлагали возглавить минобороны Украины 19.11.2019
В КБР женщина с шестью детьми жила в актовом зале общежития 19.11.2019
Бакаев и Шунин выйдут в стартовом составе сборной России 19.11.2019
Консультации в формате ЕС-Россия-Украина по транзиту газа пройдут 20 ноября 19.11.2019
Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде 19.11.2019
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 19.11.2019
В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 19.11.2019
В Москве стартовал фестиваль японского кино 19.11.2019
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 19.11.2019
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 19.11.2019
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину 19.11.2019
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 19.11.2019
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 19.11.2019
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 19.11.2019
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19.11.2019
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19.11.2019
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток" 19.11.2019
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19.11.2019
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19.11.2019
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 19.11.2019
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 19.11.2019
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 19.11.2019
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 19.11.2019
Армен Джигарханян выписался из больницы 19.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 22:43
Рубрика: Экономика

Пять мифов о мясе

Быть вегетарианцем - не дешевле и не всегда здоровее
Российская газета - Неделя № 262(8020)
Спектр причин, по которым вы вдруг отказались от мяса, весьма широк. Это могут быть и финансовые проблемы, и медицинские показания, и мягкое воздействие вашего окружения, и даже требования работодателя, желающего видеть среди своих сотрудников приверженцев исключительно "безубойного" питания. Независимо от причин, побудивших вас встать на путь вегетарианства, важно знать несколько очевидных и не очень фактов.
Главное, чтобы ваши гастрономические пристрастия не стали проблемой психической. Фото: REUTERS Главное, чтобы ваши гастрономические пристрастия не стали проблемой психической. Фото: REUTERS
Главное, чтобы ваши гастрономические пристрастия не стали проблемой психической. Фото: REUTERS

1 Человек не является хищником, и его организм не предназначен для переваривания мяса

Природа определила нас в разряд всеядных, и это очень важно понимать. Проще говоря, для поддержания оптимальной формы нам необходимы оба вида еды. И мы в этом не одиноки.

2 Растительная пища содержит все необходимые человеку витамины

Ничего подобного. Жизненно необходимый В12 напрочь отсутствует в вегетарианском меню, а растительные белки могут только максимально приближаться по аминокислотному составу к мясу, но никогда не тождественны своим животным собратьям, а дьявол, как известно, кроется аккурат вот в таких мелких деталях. Из растений вы, точнее ваш организм, никогда не извлечете необходимого для хорошего здоровья количества кальция и железа.

Фото: iStock
Ученые рассказали, как связаны вегетарианство и уровень IQ

3 Мясо создает в желудке гнилостную среду, убивая таким образом иммунитет

Абсолютная чушь: концентрация соляной кислоты в нашем желудочном соке гарантирует нас от упомянутого "гниения".

4 Вегетарианство - экономия семейного бюджета

Хотите - проведите эксперимент. Чисто количественно при переходе на любую из форм вегетарианства еды вам понадобится больше. Между тем полноценные - с точки зрения составителей-вегетарианцев - меню требуют до 50 видов овощей и фруктов, среди коих наличествуют весьма экзотические и дорогостоящие. Ну а если вы будете следовать моднейшей тенденции потребления исключительно органик-фуд, то готовьтесь минимум к удвоению расходов.

5 Наши предки веками жили на растительной пище и обладали могучим здоровьем

Если вас будут соблазнять "древнерусскими рецептами" всевозможных тюрь, кулаг, заварух, затирух и т.п., процитируйте им кусочек из летописи о князе Святославе Игоревиче. Том самом, который всегда предупреждал противника фразой "Хочу на вы ити". "...В походах котлов с собой не возил, но, тонко изрезав конину или зверину, пёк на угольях и ел..." Предки наши были сочетателями, а не веганами.

Кстати

Пять самых известных российских вегетарианцев

Андрей Николаевич Бекетов. Ученый-ботаник, педагог - основоположник идеологии российского вегетарианства. Именно его статья в "Вестнике Европы" - "Питание человека в его настоящем и будущем" - изменила мировоззрение великого писателя Льва Толстого, ставшего ярым приверженцем вегетарианства.

Фото: depositphotos.com
Названы лучшие направления вегетарианского туризма в России

Николай Константинович Рерих. Художник, философ, писатель, путешественник. В вегетарианстве видел залог правильного умственного и душевного развития.

Иван Петрович Павлов. Ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии стал вегетарианцем именно в процессе своих знаменитых экспериментов с собаками.

Иван Максимович Поддубный. Великий спортсмен, борец. По его мнению, именно вегетарианские диеты в процессе тренировок способствовали его успехам.

Иван Антонович Ефремов. Писатель-фантаст. Стал вегетарианцем по идейным убеждениям, исходя из отстаиваемого им в своих произведениях постулата о том, что истинная свобода человечества невозможна без отказа от убийства ради пропитания.

Подготовил Александр Беляев

Экономика Товары и цены Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа