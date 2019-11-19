Быть вегетарианцем - не дешевле и не всегда здоровее

Спектр причин, по которым вы вдруг отказались от мяса, весьма широк. Это могут быть и финансовые проблемы, и медицинские показания, и мягкое воздействие вашего окружения, и даже требования работодателя, желающего видеть среди своих сотрудников приверженцев исключительно "безубойного" питания. Независимо от причин, побудивших вас встать на путь вегетарианства, важно знать несколько очевидных и не очень фактов.

1 Человек не является хищником, и его организм не предназначен для переваривания мяса

Природа определила нас в разряд всеядных, и это очень важно понимать. Проще говоря, для поддержания оптимальной формы нам необходимы оба вида еды. И мы в этом не одиноки.

2 Растительная пища содержит все необходимые человеку витамины

Ничего подобного. Жизненно необходимый В12 напрочь отсутствует в вегетарианском меню, а растительные белки могут только максимально приближаться по аминокислотному составу к мясу, но никогда не тождественны своим животным собратьям, а дьявол, как известно, кроется аккурат вот в таких мелких деталях. Из растений вы, точнее ваш организм, никогда не извлечете необходимого для хорошего здоровья количества кальция и железа.

3 Мясо создает в желудке гнилостную среду, убивая таким образом иммунитет

Абсолютная чушь: концентрация соляной кислоты в нашем желудочном соке гарантирует нас от упомянутого "гниения".

4 Вегетарианство - экономия семейного бюджета

Хотите - проведите эксперимент. Чисто количественно при переходе на любую из форм вегетарианства еды вам понадобится больше. Между тем полноценные - с точки зрения составителей-вегетарианцев - меню требуют до 50 видов овощей и фруктов, среди коих наличествуют весьма экзотические и дорогостоящие. Ну а если вы будете следовать моднейшей тенденции потребления исключительно органик-фуд, то готовьтесь минимум к удвоению расходов.

5 Наши предки веками жили на растительной пище и обладали могучим здоровьем

Если вас будут соблазнять "древнерусскими рецептами" всевозможных тюрь, кулаг, заварух, затирух и т.п., процитируйте им кусочек из летописи о князе Святославе Игоревиче. Том самом, который всегда предупреждал противника фразой "Хочу на вы ити". "...В походах котлов с собой не возил, но, тонко изрезав конину или зверину, пёк на угольях и ел..." Предки наши были сочетателями, а не веганами.

Кстати

Пять самых известных российских вегетарианцев

Андрей Николаевич Бекетов. Ученый-ботаник, педагог - основоположник идеологии российского вегетарианства. Именно его статья в "Вестнике Европы" - "Питание человека в его настоящем и будущем" - изменила мировоззрение великого писателя Льва Толстого, ставшего ярым приверженцем вегетарианства.

Николай Константинович Рерих. Художник, философ, писатель, путешественник. В вегетарианстве видел залог правильного умственного и душевного развития.

Иван Петрович Павлов. Ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии стал вегетарианцем именно в процессе своих знаменитых экспериментов с собаками.

Иван Максимович Поддубный. Великий спортсмен, борец. По его мнению, именно вегетарианские диеты в процессе тренировок способствовали его успехам.

Иван Антонович Ефремов. Писатель-фантаст. Стал вегетарианцем по идейным убеждениям, исходя из отстаиваемого им в своих произведениях постулата о том, что истинная свобода человечества невозможна без отказа от убийства ради пропитания.

Подготовил Александр Беляев