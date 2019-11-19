Бывает ли удачливой охота за покупками во время "Черной пятницы"

Большая часть магазинов уже объявила о начале "Черной пятницы", несмотря на то, что официально распродажи в России стартуют в ночь на 29 ноября.

Магазины намерены отдавать товары чуть ли не даром. "Связной" обещает продавать гаджеты с 75-процентным дисконтом, "М.Видео" и "Эльдорадо" снижают цены на электронику и бытовую технику до 80%, а интернет-платформа Wildberries пообещала, что "скидки будут достигать 95% на все категории товаров без исключений". В аттракционе неслыханной щедрости участвуют не только магазины одежды и электроники, гарантируют скидки в надежде на высокий спрос турагентства, сервисы бронирования билетов и отелей, парикмахерские, рестораны и мебельные магазины.

Однако не спешите доставать кошелек и составлять wish-лист. Приобрести с большими скидками в "Черную пятницу" можно лишь незначительное число товаров, считают эксперты. Рассчитывать на смартфоны последних моделей, автомобили, домашние кинотеатры, шубы и кухонные гарнитуры за треть от цены не стоит.

Как правило, в распродажи ретейлеры стараются избавиться от залежалых и невостребованных товаров. Модная одежда и популярные гаджеты разбирают и так. Скидки на них окажутся совсем незначительными - в среднем 10-15% от стоимости, и то на выборочные модели, - прогнозируют эксперты.

"К покупкам во время этой акции нужно подходить очень взвешенно. Если вам уж очень нужен конкретный телефон и вы увидите, что он будет стоить во время распродажи на несколько тысяч дешевле, то почему бы не воспользоваться предложением, - считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Но скупать все подряд не советую. Одно исследование показало, что россияне вторые в мире по импульсивности после жителей Гонконга. Не берусь утверждать, насколько это верно, но каждый из нас не раз в жизни совершал ненужные покупки".

Деньги потрачены, а вещи и товары в результате не нужны. "Стоит помнить, что "Черная пятница" и подобные ей распродажи больше на руку продавцам, которые зарабатывают в эти дни больше, чем за год, а вовсе не покупателям", - предупреждает он.

Популярные гаджеты разбирают и так. Скидки на них окажутся совсем незначительными - в среднем 10-15%, и то на выборочные модели

Нередко "Черная пятница" оказывается лишь маркетинговым ходом, ведь словосочетание Black Friday давно стало символом распродаж по всему миру. Как рассказали в Admitad, в Индии количество онлайн-заказов в эти дни увеличивается как минимум в семь раз по сравнению с обычной пятницей, а в Израиле - на 40-70%. В Египте продажи в 2018 году увеличились в 10 раз.

Впервые термин "Черная пятница" появился в американской Филадельфии. Придумали его автомобилисты, недовольные гигантскими пробками. С этой акции начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В "Черную пятницу" магазины открываются очень рано - около пяти утра, а некоторые крупнейшие торговые сети - даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки - от 50 до 80%. Это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей.

Российские продавцы начали готовиться к распродаже за несколько недель. Уже сейчас многие магазины обклеены рекламными стикерами и сулят покупателям небывалую выгоду. Тенденция объявлять о глобальных распродажах задолго до официальной даты ярко выражена в последние годы. Многие магазины начали готовиться едва ли не за два месяца. В частности, в интернет-магазине Ozon pre-sale стартовал еще 18 октября. В результате за прошедшие три недели средний чек заказа вырос на 10%, при этом каждый третий клиент, совершивший покупку, возвращается за повторными заказами. "По нашим прогнозам, к концу распродажи выручка от "Черной пятницы" вырастет на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал "РГ" Павел Кобелев, руководитель направления промо в Ozon. "Черная пятница" все больше становится именем нарицательным и все меньше зависит от времени года", - говорит Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency.

Топ-3 самых популярных категорий по объему выручки в этот период традиционно представлен электроникой, одеждой и детскими товарами. Есть и новые драйверы роста выручки - за три недели распродажи относительно аналогичного периода прошлого года в шесть раз выросли продажи мебели, в 3,5 раза спортивных товаров, в 2,5 раза продуктов питания, говорят в Ozon. В "Ситилинке" драйверами продаж видят сотовые телефоны, ноутбуки, стиральные машины, холодильники и кофемашины. В прошлом году самыми покупаемыми товарами по итогам "Черной пятницы" стали ноутбуки, телевизоры и плазменные панели.

"У нас в России нет долгой традиции "Черных пятниц". Да, везде это эффективный маркетинговый ход для стимуляции продаж, но в России в основном скидки незначительны. Поэтому любителям больших скидок я бы посоветовал не поддаваться ажиотажу, а дождаться сезонных распродаж, которые проходят два раза в год - в январе и в июле", - говорит основатель модной сети MODA.RU Антон Алфер. Те же, кто будет охотиться за телефонами и ноутбуками, по его словам, могут выгадать от 10 до максимум 25-30%. Также эксперт советует в уик-энд, когда будут распродажи, обратить внимание на туры и авиабилеты. Можно найти выгодное предложение, только придется потратить много времени на мониторинг скидок. Кстати, учтите, что на некоторых сайтах цены в обычной версии и мобильной различаются, скидки тоже могут быть разными.

Каждый год Роспотребнадзор напоминает, что продавец во время распродаж обязан четко сформулировать условия приобретения товара по акции, а также его стоимость. Также он должен гарантировать обмен и возврат на общих основаниях. Петр Шелищ напоминает, что можно вернуть не подошедший или оказавшийся ненужным товар, даже если он куплен на распродаже. Однако это правило не распространяется, например, на ювелирные изделия, духи и косметику. Нельзя вернуть мебельные гарнитуры и комплекты, а вот отдельные предметы мебели вернуть можно. Нельзя вернуть автомобили и смартфоны в исправном состоянии. Поэтому еще в салоне стоит убедиться, насколько новый телефон реально нужен. Однако если мобильник куплен по интернету, то вернуть его можно. На это у покупателя есть семь дней. "Крупные продавцы онлайн сейчас при доставке товара вручают покупателям бумагу, в которой написано, что у потребителя есть этот недельный срок на возврат без объяснения причин. Если эта бумага не пришла, то у человека вообще есть три месяца на возврат", - поясняет председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Гоняться за выгодой, которая может оказаться мнимой, не стоит. Не все акции действительно помогают сэкономить, зато способствуют неконтролируемому шопингу. Петр Шелищ считает, что учить грамотному потреблению нужно еще в школе. По его словам, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в закон о защите прав потребителей, который предлагает ввести в школьную программу основы потребительского поведения. В том числе эксперт говорит, что детям нужно на примерах рассказывать, что такое скидки и сколько в реальности можно на них сэкономить.

А как в Европе

Немцы, как известно, знают счет деньгам, и поэтому внимательно следят за всевозможными скидками и акциями. Но по той же причине они не спешат переплачивать в дни "грандиозных" распродаж. Согласно опросам форума потребительского поведения Mydealz, cреднестатистический житель Германии готов выложить в предстоящую 29 ноября "черную пятницу" около 222,2 евро. При этом люди старшего возраста - от 45 до 64 лет - планируют потратить более 250 евро. Ничего не слышали про "черную пятницу" только 3% немцев, а два года назад таких было 11%. Между тем Федеральный союз потребительских центров Германии предупредил покупателей о возможных "фейковых предложениях" в интернете, особенно если акции предусматривают предоплату онлайн. В прошлый раз многие клиенты германского отделения одного из ведущих американских интернет-магазинов так и не получили заказанные посылки, пишет tagesspiegel.de. Союз проанализировал 2500 предложений на различных онлайн-площадках перед "черной пятницей" и пришел к выводу, что 74% товаров действительно подешевели. Другое дело, что лишь небольшая их часть продавалась с реально заметными скидками - 20% и выше. В среднем же они составляли лишь 6%. Возможно, именно поэтому в Германии появились первые признаки того, что у потребителей сходит на нет эйфория перед "черной пятницей". Добрая половина респондентов заявила, что вообще ничего не собирается покупать на этот раз.

Подготовила Екатерина Забродина