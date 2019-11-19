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19.11.2019 18:53
Рубрика: Общество

Медсестра приедет на дом

Частные клиники смогут оказывать медико-социальные услуги пенсионерам
Текст: Ольга Игнатова
Минтруд предлагает вовлекать частные медицинские организации в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.
Уход за пожилыми людьми должен быть квалифицированным. Фото: РИА Новости Уход за пожилыми людьми должен быть квалифицированным. Фото: РИА Новости
Уход за пожилыми людьми должен быть квалифицированным. Фото: РИА Новости

Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения. Сегодня, по данным Росстата, 24 процента населения страны (или более 35 миллионов человек) - это люди старшего возраста. Многие из них нуждаются в постоянном наблюдении медицинских и социальных работников. Но медико-социальная помощь на дому у нас в стране развита лишь в отдельных регионах и крупных городах. А когда речь идет о средних и небольших городах или сельской местности, то единственный выход для родственников нуждающихся в уходе пожилых людей - нанять сиделку. Причем желательно с медицинским образованием, которая и укол сможет сделать, и таблетки нужные дать. Но услуги таких сиделок дорогие.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Что предлагает минтруд? На конкурсной основе отбирать частные клиники, которые смогут получить бюджетные деньги на организацию диспансерного наблюдения и медико-социального обслуживания лиц старшего возраста. Какие конкретно услуги смогут получить пенсионеры от персонала частных клиник? Например, медсестра из частной клиники сможет приходить к лежачему больному и выполнять на дому назначенные врачом медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения, к которой прикреплен человек, манипуляции, включая обработку пролежней. Также медицинские сестры смогут забирать на дому анализы у пожилых людей, проводить вакцинацию.

Сотрудники частных клиник будут помогать пенсионерам записываться на прием к узким специалистам, получать льготные лекарства, организовывать предоставление высокотехнологичной медицинской помощи.

Пилотный проект должен начаться в следующем году. Но в каких конкретно регионах и населенных пунктах, пока неизвестно. Также пока не раскрывается, будут ли услуги частных клиник полностью бесплатными для пенсионеров. "После принятия постановления правительства детали проведения пилотного проекта, в том числе перечень регионов, где он будет проводиться, будут определены приказом Минтруда России", - уточнили "Российской газете" в минтруде.

Инициатива очень правильная и своевременная, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. "Частные клиники же у нас оказывают помощь по полисам ОМС. Почему они не могут оказывать паллиативную или патронажную помощь? Это ведь огромная проблема - найти сиделку для больного, особенно пожилого человека. Очень дорогие услуги. И государство должно участвовать в их оказании. Если больницы, поликлиники и соцучреждения не справляются, у них нет столько персонала, давайте привлекать частный бизнес. Еще лучше - индивидуальных предпринимателей", - считает Попович.

Общество Здоровье Правительство Минтруд
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