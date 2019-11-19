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19.11.2019 16:19
Рубрика: Культура

Christie's выставит на торги прижизненное издание Пушкина "Евгений Онегин"

Текст: Мария Воронова
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Последнее прижизненное издание А.С. Пушкина "Евгений Онегин" станет одним из лотов на торгах "Россия: выдающиеся книги и манускрипты" аукционного дома Christie's. Торги пройдут в Лондоне 27 ноября. Оценочная стоимость экземпляра, опубликованного незадолго до смерти поэта в 1837 году, составляет от 6,5 тысяч до 9 тысяч долларов.

"Последнее прижизненное издание шедевра Пушкина, увидевшее свет незадолго до роковой дуэли, в привлекательном квази-миниатюрном формате. Третье издание было очень популярным: тираж полностью раскупили в течение недели после смерти Пушкина", - говорится на официальном сайте дома Christie's. Этот экземпляр был выпущен в типографии Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, на аукционе будет представлено еще одно издание "Евгения Онегина". А именно полный прижизненный комплект: в сборник вошли первое прижизненное издание глав I, III-VIII, а также второе прижизненное издание главы II. Известный библиофил Н. П. Смирнов-Сокольский отмечал, что второе издание главы II встречается невероятно редко. Хотя он сам был счастливым обладателем полного комплекта первых изданий, Смирнов-Соколький "заставил себя" купить дополнительный комплект только для того, чтобы подержать в руках второе издание главы II.

На аукционе экземпляр "Евгения Онегина" будет представлен в зеленом марокеновом переплете (на титульном листе инскрипт: "79 / Е. Разуваев"), выпущенный типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга. Оценочная стоимость этого экземпляра составляет от 130 тысяч до 195 тысяч долларов.

На торгах, посвященных русским книгам и манускриптам (от книг XVII-XVIII веков на церковнославянском и до одних из первых светских изданий) представят также "Стихотворения" А. С. Пушкина, прижизненные издания "Басен" И. А. Крылова и редчайший экземпляр "Скверного анекдота" Ф. М. Достоевского в обертке эпохи, а также издания М. И. Цветаевой, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака и многих других.

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