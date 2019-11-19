Что надо иметь в виду, чтобы не стать заложником кредитной карты

Сергей взял кредитную карту 7 лет назад. Тогда ему очень захотелось купить новую модель смартфона. Того телефона уже давно нет, а долг еще есть и даже не уменьшился. "РГ" выяснила, как пользоваться кредитной картой правильно и не затягивать с погашением "карточного долга".

Главная опасность кредитной карты кроется в том, что у нее в отличие от потребительского кредита нет сроков погашения. До тех пор пока вы свое­временно вносите минимальный платеж, банк беспрепятственно восстанавливает ваш кредитный лимит, и вы продолжаете пользоваться картой годами и даже десятилетиями. К примеру, если у вас карта с лимитом в 100 тысяч рублей и ставкой в 23% годовых и вы этот лимит исчерпали, то ежемесячный платеж составит 7500 рублей, из которых 3500 будет уходить банку на проценты по карте, а 4000 - поступать снова на карту, и с большой степенью вероятности вы их снова потратите. Следовательно, сумма долга из месяца в месяц будет оставаться прежней. "Когда срок действия карты заканчивается, банк перевыпускает новую с тем же кредитным лимитом, и все продолжается", - говорит руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Еще одна опасность подстерегает владельца кредитной карты - штраф в случае, если платеж не был внесен заранее или был внесен не полностью. По подсчетам КонфОП, 90% держателей кредитных карт хоть раз в своей жизни были оштрафованы за это банком. "Причем штраф может быть непропорционален сумме недоплаты: сотни и даже тысячи рублей за несколько рублей про­срочки. У банков это называется услуга за поздний платеж", - отмечает Дмитрий Янин. Третья опасность - увеличение лимита по кредитной карте без согласия заемщика. Банк может прислать СМС-сообщение, и если получатель на него никак не среагирует, лимит будет увеличен. У держателя карты автоматически возникает соблазн потратить больше прежнего.

Выпутаться из "кредитной паутины" сможет только тот, кто сожмет волю в кулак и продемонстрирует хорошую самодисциплину: будет увеличивать платеж по карте при любой возможности и не будет прикасаться к карточному лимиту, либо в один присест погасит весь кредит и закроет карту.

Эксперты утверждают, что у кредитки есть два плюса. Первый - льготный период (часто 50 дней), в течение которого можно закрывать долг без процентов. При этом лучше не снимать с кредитной карты наличные (это сразу приводит к комиссиям и процентам), а оплачивать все покупки кредиткой. И второй плюс - расплачиваясь кредитной картой за товары, вы получаете бонусы, которыми можно оплачивать следующие покупки.

Кредиткой лучше накапливать бонусы, а не долги.

Официально

Без процентов

Сергей Макаров, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности

- Если у вас есть точное понимание цели своих расходов и финансовая дисциплина, то можно пользоваться кредитной картой. Важно только соблюдать определенные правила: гасить задолженность в течение льготного периода без процентов, не залезать с картой в долги, а использовать ее для покупок в магазинах как возможность заработать дополнительные бонусные баллы или мили авиакомпаний.