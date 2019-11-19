Что надо иметь в виду, чтобы не стать заложником кредитной карты

Новости

В КБР женщина с шестью детьми жила в актовом зале общежития 22:18
Бакаев и Шунин выйдут в стартовом составе сборной России 22:03
Консультации в формате ЕС-Россия-Украина по транзиту газа пройдут 20 ноября 21:59
Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде 21:02
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 20:53
В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 20:43
В Москве стартовал фестиваль японского кино 20:40
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 20:34
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 20:29
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину 20:28
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 20:13
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 20:07
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 20:04
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19:54
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19:45
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток" 19:33
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19:17
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 21:30
Рубрика: Экономика

Карточный долг

Что надо иметь в виду, чтобы не стать заложником кредитной карты
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Неделя - Киргизия № 262(8020)
Сергей взял кредитную карту 7 лет назад. Тогда ему очень захотелось купить новую модель смартфона. Того телефона уже давно нет, а долг еще есть и даже не уменьшился. "РГ" выяснила, как пользоваться кредитной картой правильно и не затягивать с погашением "карточного долга".
Кредиткой лучше накапливать бонусы, а не долги. Фото: Photoxpress Кредиткой лучше накапливать бонусы, а не долги. Фото: Photoxpress
Кредиткой лучше накапливать бонусы, а не долги. Фото: Photoxpress

Главная опасность кредитной карты кроется в том, что у нее в отличие от потребительского кредита нет сроков погашения. До тех пор пока вы свое­временно вносите минимальный платеж, банк беспрепятственно восстанавливает ваш кредитный лимит, и вы продолжаете пользоваться картой годами и даже десятилетиями. К примеру, если у вас карта с лимитом в 100 тысяч рублей и ставкой в 23% годовых и вы этот лимит исчерпали, то ежемесячный платеж составит 7500 рублей, из которых 3500 будет уходить банку на проценты по карте, а 4000 - поступать снова на карту, и с большой степенью вероятности вы их снова потратите. Следовательно, сумма долга из месяца в месяц будет оставаться прежней. "Когда срок действия карты заканчивается, банк перевыпускает новую с тем же кредитным лимитом, и все продолжается", - говорит руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

Еще одна опасность подстерегает владельца кредитной карты - штраф в случае, если платеж не был внесен заранее или был внесен не полностью. По подсчетам КонфОП, 90% держателей кредитных карт хоть раз в своей жизни были оштрафованы за это банком. "Причем штраф может быть непропорционален сумме недоплаты: сотни и даже тысячи рублей за несколько рублей про­срочки. У банков это называется услуга за поздний платеж", - отмечает Дмитрий Янин. Третья опасность - увеличение лимита по кредитной карте без согласия заемщика. Банк может прислать СМС-сообщение, и если получатель на него никак не среагирует, лимит будет увеличен. У держателя карты автоматически возникает соблазн потратить больше прежнего.

Выпутаться из "кредитной паутины" сможет только тот, кто сожмет волю в кулак и продемонстрирует хорошую самодисциплину: будет увеличивать платеж по карте при любой возможности и не будет прикасаться к карточному лимиту, либо в один присест погасит весь кредит и закроет карту.

Эксперты утверждают, что у кредитки есть два плюса. Первый - льготный период (часто 50 дней), в течение которого можно закрывать долг без процентов. При этом лучше не снимать с кредитной карты наличные (это сразу приводит к комиссиям и процентам), а оплачивать все покупки кредиткой. И второй плюс - расплачиваясь кредитной картой за товары, вы получаете бонусы, которыми можно оплачивать следующие покупки.

Кредиткой лучше накапливать бонусы, а не долги.

Официально

Без процентов

Сергей Макаров, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности

- Если у вас есть точное понимание цели своих расходов и финансовая дисциплина, то можно пользоваться кредитной картой. Важно только соблюдать определенные правила: гасить задолженность в течение льготного периода без процентов, не залезать с картой в долги, а использовать ее для покупок в магазинах как возможность заработать дополнительные бонусные баллы или мили авиакомпаний.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования "РГ"-советы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа