Что нужно знать об итоговом сочинении: советы экспертов

Как итоговое сочинение влияет на поступление в вуз?
Ответ: Итоговое сочинение - допуск к государственной итоговой аттестации. Сначала его оценивают в школе: "зачет" открывает путь к ЕГЭ. Кроме того, за итоговое сочинение вузы могут добавить до 10 баллов к ЕГЭ, если решат учитывать его как индивидуальное достижение абитуриента.
"Учет результатов сочинений в вузах происходит по желанию абитуриента и решению вуза" - подчеркивают эксперты.
Это сочинение по литературе?
Ответ: Оно носит надпредметный характер. Проведение литературоведческого анализа произведений не предполагается. При этом нужно строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного материала.
В каком жанре нужно писать?
Ответ: Выпускник должен написать сочинение-рассуждение.
На какие произведения опираться?
Ответ: Можно привлекать художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы.
На скольких произведениях нужно строить рассуждение?
Ответ: С одной стороны, достаточно опоры на один текст. Вместе с тем участнику следует учитывать и требования вуза, в который он планирует подавать свое сочинение как индивидуальное достижение. Вуз вправе разрабатывать свои критерии оценивания сочинений, в которых указывается на необходимость привести два и более литературных аргумента. Вуз также может требовать привлечения не только литературного аргумента, но и опоры на произведения других видов искусства или на исторические факты. Таким образом, в сочинении, кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с театром, кино, живописью, историческими документами (при проверке такие аргументы рассматриваются как органичная часть сочинения).
Можно ли пользоваться текстами литературного произведения?
Ответ: Нет. Разрешаются только орфографические словари, выданные комиссией по проведению итогового сочинения.
Что нужно, чтобы получить "зачет"?
Ответ: Сочинение должно соответствовать выбранной теме. Свою точку зрения нужно аргументировать с привлечением литературного материала. Плюс - выдержать объем (сочинение не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно.
Возможна ли в сочинении опора на Библию, произведения устного народного творчества?
Ответ: Библию, безусловно, можно рассматривать как литературный источник. Если сочинение будет опираться на Библию, это не приведет к незачету.
В своих рассуждениях автор сочинения может также опираться на произведения устного народного творчества (исключаются малые жанры, например, загадки, пословицы, поговорки, потешки и т.п.).
Кстати
Открытые направления тем для итогового сочинения объявлены: "Война и мир" - к 150-летию великой книги, "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она". Конкретные темы станут известны в день испытания, 4 декабря. Формулировки тем будут разные: констатирующие, цитатные, в форме вопроса.