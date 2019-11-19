Что нужно знать об итоговом сочинении: советы экспертов

До итогового сочинения, которое пишут все 11-классники, осталось чуть больше двух недель. Сколько слов нужно, чтобы получить "зачет" и допуск к ЕГЭ? Можно ли в рассуждениях опираться на Библию? Сколько произведений привести в пример? Эксперты Федерального института педагогических измерений опубликовали ответы на самые частые вопросы.

Как итоговое сочинение влияет на поступление в вуз?

Ответ: Итоговое сочинение - допуск к государственной итоговой аттестации. Сначала его оценивают в школе: "зачет" открывает путь к ЕГЭ. Кроме того, за итоговое сочинение вузы могут добавить до 10 баллов к ЕГЭ, если решат учитывать его как индивидуальное достижение абитуриента.

"Учет результатов сочинений в вузах происходит по желанию абитуриента и решению вуза" - подчеркивают эксперты.

Это сочинение по литературе?

Ответ: Оно носит надпредметный характер. Проведение литературоведческого анализа произведений не предполагается. При этом нужно строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя аргументы и подкрепляя их примерами из литературного материала.

В каком жанре нужно писать?

Ответ: Выпускник должен написать сочинение-рассуждение.

На какие произведения опираться?

Ответ: Можно привлекать художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы.

На скольких произведениях нужно строить рассуждение?

Ответ: С одной стороны, достаточно опоры на один текст. Вместе с тем участнику следует учитывать и требования вуза, в который он планирует подавать свое сочинение как индивидуальное достижение. Вуз вправе разрабатывать свои критерии оценивания сочинений, в которых указывается на необходимость привести два и более литературных аргумента. Вуз также может требовать привлечения не только литературного аргумента, но и опоры на произведения других видов искусства или на исторические факты. Таким образом, в сочинении, кроме литературного аргумента, могут быть аргументы, связанные с театром, кино, живописью, историческими документами (при проверке такие аргументы рассматриваются как органичная часть сочинения).

Можно ли пользоваться текстами литературного произведения?

Ответ: Нет. Разрешаются только орфографические словари, выданные комиссией по проведению итогового сочинения.

Что нужно, чтобы получить "зачет"?

Ответ: Сочинение должно соответствовать выбранной теме. Свою точку зрения нужно аргументировать с привлечением литературного материала. Плюс - выдержать объем (сочинение не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно.

Возможна ли в сочинении опора на Библию, произведения устного народного творчества?

Ответ: Библию, безусловно, можно рассматривать как литературный источник. Если сочинение будет опираться на Библию, это не приведет к незачету.

В своих рассуждениях автор сочинения может также опираться на произведения устного народного творчества (исключаются малые жанры, например, загадки, пословицы, поговорки, потешки и т.п.).

Кстати

Открытые направления тем для итогового сочинения объявлены: "Война и мир" - к 150-летию великой книги, "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она". Конкретные темы станут известны в день испытания, 4 декабря. Формулировки тем будут разные: констатирующие, цитатные, в форме вопроса.