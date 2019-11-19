Во вторник вечером состоялись последние матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В одном из них сборная России встречалась на выезде с Сан-Марино. Результат этой игры стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Теперь главный вопрос, с кем наши футболисты сыграют на Евро? Первый соперник определился еще в понедельник вечером. Им стала Дания. В заключительном туре квалификации скандинавы разошлись миром с Ирландией (1:1) и финишировали на втором месте в своей группе.

Грядущий чемпионат Европы - первый в истории, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а в 12 городах 11 разных государств. Соответственно, очень многие участники турнира будут и хозяевами некоторых встреч. И если страны-организаторы конкретной группы вышли на Евро, то они автоматически попадают в квартет с домашними играми. Группа "B" пройдет в Санкт-Петербурге и Копенгагене, Россия с Данией отобрались на форум. Значит, они не могут попасть в разные группы.

Перед жеребьевкой, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, команды распределят по корзинам в зависимости от выступления в отборочном цикле. Первую из них составят шесть лучших сборных квалификации. В этот список точно войдут Италия, Англия, Бельгия, Украина, Испания. Последний участник здесь определился накануне. Им могла стать Германия, если бы обыграла дома Северную Ирландию.

Российская сборная будет во второй корзине. И из первой ей не могут достаться Италия, Англия, Испания или Германия, поскольку все они примут матчи турнира. Не достанется нам и Украина: УЕФА разводит страны из соображений безопасности по политическим мотивам. Соответственно, в соперниках у нас будет Бельгия.

Какую команду мы получим из четвертой корзины - вопрос. Она состоит из двух сборных, вышедших на Евро напрямую, а также победителей четырех путей плей-офф Лиги наций, матчи которого пройдут весной следующего года. Точно в четвертой корзине будет Финляндия. Другой коллектив определился вчера - им стала либо Венгрия, либо Уэльс, либо Словакия. Коротко говоря, последним соперником России будет кто-то из четверки Финляндия, Венгрия, Уэльс, Словакия либо один из триумфаторов плей-офф Лиги наций.

Россия или Дания проведут как минимум по два матча дома на Евро-2020. Где пройдет их очная встреча - в Копенгагене или Санкт-Петербурге, решится 30 ноября

Важный момент - не исключено, что сборная России проведет сразу три матча Евро-2020 на своем поле. Футболисты Черчесова гарантированно сыграют дома два поединка. Одна из команд по результатам жеребьевки сыграет на своем стадионе три встречи.

Если наша сборная выйдет из группы с первого места, то в 1/8 финала она отправится в Бильбао (28 июня), со второго - в Амстердам (27 июня), с третьего - в Бухарест (29 июня) или Глазго (30 июня). Победитель нашей группы, если победит в Бильбао, четвертьфинальный матч проведет 3 июля в Мюнхене. Вторая команда, в случае успеха в первом раунде плей-офф, во втором поедет в Баку (4 июля). Варианты для третьей строчки: из Бухареста вернуться в Санкт-Петербург (3 июля) или из Глазго переехать в Рим (4 июля).

С полуфиналами (7 и 8 июля) и финалом (12 июля) все гораздо легче. Все три матча пройдут на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Вот только доберется ли Россия до этих стадий - большой вопрос. Наши игроки верят, что это возможно.

- Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Для начала надо узнать, какой окажется группа, - приводит слова капитана российской команды Артема Дзюбы официальный сайт УЕФА. - Однозначно мы ставим цель выйти в плей-офф. Что будет дальше - посмотрим. На чемпионате мира нам удалось пробиться в четвертьфинал. На Евро хотелось бы повторить то достижение и даже зайти подальше. Тот факт, что Россия проведет два матча на своем поле, - огромное подспорье для нас.

По словам Дзюбы, самое главное для нашей сборной - быть командой, настоящим коллективом.

- Надо пахать друг за дружку, поддерживать, страховать, всегда приходить на выручку. У нас нет суперзвезд. Но, как показывают примеры, только наличие таких игроков не дает результат. На предыдущем Евро у нас были всякие приключения. А мелочей в футболе не бывает. Когда едешь на такие турниры, твоя команда должна смотреть в одну сторону, - подытожил нападающий "Зенита".