Дмитрий Медведев: Создайте нормальные условия жизни в российской деревне

На госпрограмму комплексного развития села в 2020 году правительство направит 36 млрд рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что финансирование может быть увеличено. Результатом, по его словам, должны стать новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные лаборатории, мобильные медицинские комплексы, школы, детские сады, отремонтированные дома культуры. Цель - создать нормальные условия жизни в российской деревне.

Дмитрий Медведев поехал в село Санниково Алтайского края, чтобы провести совещание по развитию сельских территорий. "Сегодня российская деревня - это 37 млн 300 тысяч человек. Практически 25% населения страны. И наша задача заключается в том, чтобы создать нормальные условия жизни", - отметил глава правительства.

В заметенном снегом Санникове Медведеву показали, каким может быть современное село. С газом, магазинами, аптечным пунктом, хоккейной коробкой, детскими площадками. Правда, местные граждане еще до приезда премьера жаловались правительственным чиновникам на высокую стоимость газа. У Дворца культуры одна из жительниц пожаловалась премьеру, что в трех соседних многоэтажных домах уже много лет вместе с окончанием отопительного сезона стали отключать и горячую воду, а три года назад она пропала совсем. Люди были вынуждены ставить электрические нагреватели. Выслушав ее, глава кабмина отправил на место лично губернатора Алтайского края Виктора Томенко. "Обязательно зайдут, посмотрят, и вода будет. Все сделаем, не волнуйтесь", - заверил премьер.

Из этой истории глава правительства сделал вывод, что проблем на селе хватает. Они решаются в рамках принятой в этом году стратегии устойчивого развития сельских территорий на срок до 2030 года и через мероприятия нацпроектов. Со следующего года будет действовать новая госпрограмма по развитию села: на 2020 год на нее в федеральном бюджете заложено около 36 млрд рублей.

Средства пойдут на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе. "Посмотрим, как будет идти работа по этой программе. Если все будет развиваться успешно, тогда в следующем году дополнительные средства добавим", - заявил премьер-министр.

Средства на село также заложены в разные нацпроекты, поэтому, указал глава кабмина, очень важно грамотно выстроить координацию этой работы. Многое зависит от региональных властей. "Из Москвы мы до каждого села с очень большими трудностями можем дотянуться", - сказал Медведев губернаторам.

Премьер отдельно акцентировал внимание на ряде позиций. В сфере образования - это строительство комфортных для обучения школ и детских садов. "Очевидно, что на селе это первостепенная задача, но строятся они недостаточно быстро", - считает премьер. Всегда на селе остро стоял кадровый вопрос. Государство строит на местах многие социальные объекты, но работать там зачастую некому. "Поэтому системная работа по привлечению кадров на село остается ключевой задачей", - заявил Медведев.