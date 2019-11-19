Добыча сланцевой нефти в США увеличится

Американские компании увеличат добычу сланцевой нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики США. Речь идет только о декабре. В этом месяце рост составит 0,54 процента, что не так уж и много.

По мнению экспертов, в следующем году добыча черного золота в Соединенных Штатах сократится. А это значит, что давление на нефтяные котировки снизится.

Тенденция к сокращению буровой активности в США прослеживается с начала года. Добытчики природного газа, например, уже объявили, что не будут увеличивать свои расходы, и рост производства замедлится.

Кроме того, появилась информация, что сделка по сокращению добычи нефти, заключенная странами, входящими в ОПЕК+, может быть продлена до конца 2020 года.