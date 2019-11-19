Дым от лесных пожаров накрыл восточное побережье Австралии. "Он рассеется с усилением ветра чуть позже", - заявили в пожарной службе региона.

Напомним, на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксированы 48 очагов возгорания, и почти половину из них (23) потушить пока не удалось.

Борьбу с огнем ведут полторы тысячи человек, которые используют сотни единиц техники. Ситуацию усугубляют жаркая, аномально сухая погода и сильный ветер, меняющий свое направление.

По данным ТАСС, жертвами пожаров на северо-востоке Австралии уже стали четыре человека и более 30 пострадали. Огонь уничтожил 570 жилых домов.