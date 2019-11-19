Дзюба заявил о намерении дойти со сборной России до четвертьфинала ЧЕ-2020

"Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье", - сказал Дзюба.

По словам форварда, для успешного выступления на Евро команда должна быть единой, в противном случае будет трудно добиться высоких результатов. "Надо пахать друг за дружку, поддерживать, страховать, всегда приходить на выручку. Только единые действия могут привести к чему-то нашу сборную. У нас нет суперзвезд. Но, как показывают примеры, только наличие суперзвезд не дает результат", - отметил он.

Дзюба считает, что на чемпионате мира-2018 сборная России стала именно командой, а после его окончания продолжает прогрессировать.

"Очень хорошо, что сборная России научилась играть с командами своего уровня или даже чуть ниже классом. Мы не допускали осечек. В домашнем матче с Казахстаном одержали минимальную победу, но он прошел полностью под нашу диктовку. Мы чувствовали, что гол - вопрос времени, и в итоге забили в конце. В целом, если бы не матчи с Бельгией, мы довольны", - подытожил игрок.

Прогресс сборной, по мнению капитана национальной команды, является заслугой тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым.

"Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались. Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше", - заявил он.

Дзюба также признался, что хотел бы превзойти Александра Кержакова, лучшего бомбардиров сборной России за все время. Для этой цели 31-летнему нападающему осталось забить еще семь мячей.

"Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить". В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как все будет", - заключил футболист.