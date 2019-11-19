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Кто борется за то, чтобы алкоголь и сигареты нельзя будет купить до 21 года?
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Впервые ВОЗ ставит в пример миру российскую антиалкогольную политику - она привела к снижению смертей. Потребление алкоголя на душу населения в РФ с 2003 по 2016 год, по данным ВОЗ, упало на 30 процентов, что сократило мужскую смертность почти на 39 проц. Но возник новый вызов - электронные сигареты. В мире от курения в год умирают 7-7,2 миллиона человек . Еще 600 тысяч - от последствий воздействия табачного дыма. При этом растет число курильщиков среди молодежи. В мире, по данным минздрава, количество потребителей электронных средств доставки никотина (ЭСДН - вэйпы, растворители, кальян и т.д.) возросло с 4,7 до 13 проц. В России это рост чуть меньше - с 3,5 до 9,5 процента.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Мы попали в ловушку мифа о том, что электронные сигареты не вредны и помогают отвыкнуть от курения, - говорит главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Евгений Брюн. - Лишь процент тех, кто перешел на вэйпы, смог отказаться от сигарет. Мода на ЭСДН обернулась сокращением покупки сигарет на 7 процентов, а вот рост курения, включая его новые виды, составил почти 9 процентов.

Фото: iStock
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Растет и масштаб смертности от электронных сигарет в США и Великобритании - 500 смертей в США и 271 в Великобритании в 2018 году.

- Выход из ловушки - на законодательном уровне приравнять все виды ЭСДН к сигаретам и ввести против их распространения те же ограничения, которые, по признанию ВОЗ, с успехом сработали в антиалкогольную кампанию, - считает Евгений Брюн.

Правда, тут же поправляется: он, в отличие от ВОЗ, антиалкогольную стратегию России считает "эпизодически успешной", а системно - "рассеянной". В ряду новых побед алкогольного лобби - ему вновь удалось вернуть торговлю спиртным с 8 утра до 23 вечера, против начального правила с 14.00 дня до 22 вечера. Также лобби удалось добиться того, что инициатива минздрава вернуть прежние правила расценена экспертами как "избыточная", а сроки продажи алкоголя, "исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ", переложены на региональное руководство.

Выход - приравнять вэйпы к сигаретам и ввести против них те же ограничения, что и против алкоголя

Евгений Брюн выражает опасение, что по той же модели и "исходя из пожеланий граждан" будет спрятана под сукно идея установить продажу табака и всех видов электронных сигарет по правилам продажи алкоголя - лицам от 21 года.

- Идея сенатора Вячеслава Фетисова - продавать как алкоголь, так и табак после 21 года и ограничивать время продаж, я не говорю, отправлена под сукно, но... - Евгений Брюн сделал паузу, - но есть трудности и сопротивление. Однако смогли же мы сломать хребет изготовления кустарного алкоголя и контрабандных спиртов? В 2003-м внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступа к алкоголю позволили спасти жизни и сократить затраты в здравоохранении. Теперь по этой же модели можно и нужно бороться с вредом курения.

Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя
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