- Мы попали в ловушку мифа о том, что электронные сигареты не вредны и помогают отвыкнуть от курения, - говорит главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Евгений Брюн. - Лишь процент тех, кто перешел на вэйпы, смог отказаться от сигарет. Мода на ЭСДН обернулась сокращением покупки сигарет на 7 процентов, а вот рост курения, включая его новые виды, составил почти 9 процентов.
Растет и масштаб смертности от электронных сигарет в США и Великобритании - 500 смертей в США и 271 в Великобритании в 2018 году.
- Выход из ловушки - на законодательном уровне приравнять все виды ЭСДН к сигаретам и ввести против их распространения те же ограничения, которые, по признанию ВОЗ, с успехом сработали в антиалкогольную кампанию, - считает Евгений Брюн.
Правда, тут же поправляется: он, в отличие от ВОЗ, антиалкогольную стратегию России считает "эпизодически успешной", а системно - "рассеянной". В ряду новых побед алкогольного лобби - ему вновь удалось вернуть торговлю спиртным с 8 утра до 23 вечера, против начального правила с 14.00 дня до 22 вечера. Также лобби удалось добиться того, что инициатива минздрава вернуть прежние правила расценена экспертами как "избыточная", а сроки продажи алкоголя, "исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ", переложены на региональное руководство.
Евгений Брюн выражает опасение, что по той же модели и "исходя из пожеланий граждан" будет спрятана под сукно идея установить продажу табака и всех видов электронных сигарет по правилам продажи алкоголя - лицам от 21 года.
- Идея сенатора Вячеслава Фетисова - продавать как алкоголь, так и табак после 21 года и ограничивать время продаж, я не говорю, отправлена под сукно, но... - Евгений Брюн сделал паузу, - но есть трудности и сопротивление. Однако смогли же мы сломать хребет изготовления кустарного алкоголя и контрабандных спиртов? В 2003-м внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступа к алкоголю позволили спасти жизни и сократить затраты в здравоохранении. Теперь по этой же модели можно и нужно бороться с вредом курения.