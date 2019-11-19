Эксперт обнаружил единственный риск для благополучия рубля

Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, специально для "Российской газеты":

- Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, незначительно подешевел на фоне растущих опасений касательно возможного срыва торговых переговоров между США и КНР.

Динамика достаточно неоднозначная. Спрос на отечественные активы по-прежнему высокий. Западным инвесторам необходимо разместить крупные объемы денег, тогда как монетарная политика, проводимая Федеральным резервом США и Европейским ЦБ, способствует крайне низкой, и даже в отдельных случаях отрицательной, реальной доходности.

Российские бумаги в подобных условиях все еще выглядят достаточно привлекательно, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Доходность 10-летних ОФЗ находится вблизи 6,4 процента. Дополнительным позитивом служит решение Народного Банка Китая снизить ставку краткосрочного финансирования впервые с 2015 года на 5 пунктов до 2,5. Это было воспринято инвесторами как первая стадия полноценных действий по спасению замедляющейся экономики.

В ближайшее время рубль должен получить поддержку со стороны отечественных экспортеров, которые начнут активно готовится к выплате НДПИ и налога на прибыль в начале следующей недели.

В данный момент складывается впечатление, что американская экономика только начинает испытывать трудности от торговой войны, тогда как ЕС и развивающиеся страны нащупали дно и смогли адаптироваться к изменившимся условиям.

Больше всего настораживает замедление потребительских расходов, которые являются важным драйвером экономического роста. Сентябрьские показатели были пересмотрены в отрицательную сторону (-0,1 процента), а в октябре были равны 0,3 процента. Инвестиционные банки пересматривают прогнозы по ВВП США за IV квартал в отрицательную сторону: JP Morgan ожидает рост не более 1,25 процента.

Все это способствует оттоку капитала из США и росту спроса на более перспективные инструменты развивающихся стран. Таким образом, ситуация для рубля складывается максимально оптимистичным образом.

Пожалуй, единственным серьезным негативом является неопределенность с нефтью, на которую торговые войны оказывают наибольшее воздействие. Участники рынка внимательно следят за ходом переговоров США и КНР, тогда как американские производители нефти массово сокращают буровую активность, переживая за падение спроса на сырье.

Ожидаем курс рубля в диапазоне 63,70-64,70 за доллар и 70,50-71,50 за евро.