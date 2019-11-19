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19.11.2019 11:16
Рубрика: Экономика

Forbes назвал лучших работодателей России

Текст: Ольга Игнатова
Российский Forbes назвал 50 лучших работодателей страны. Как отмечает издание, модель рейтинга базируется на большом исследовании корпоративной жизни крупнейших российских компаний.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Благодаря опросу населения, который организовал портал Superjob.ru, стало понятно, что россияне вкладывают в понятие "лучший работодатель".

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Сегодня от работодателей россияне в первую очередь ждут высокий уровень заработной платы, расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучение. А вот насколько работодатели заботятся об окружающей среде, создают новые рабочие места, развивают пространства вокруг себя, россиян пока мало интересует.

Так, основным ожиданиям полностью соответствует компания "Норильский никель" Владимира Потанина. Она на первом месте рейтинга.

Штаб-квартира одного из крупнейших мировых производителей палладия, никеля и меди расположена в башне "Меркурий" в Москва-Сити, а ключевые производственные площадки - за Полярным кругом на Кольском и Таймырском полуостровах.

Суровые условия труда обуславливают широкий социальный пакет и высокие средние зарплаты, которые получают сотрудники компании.

Фото: istock
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На втором месте крупнейшая российская золотодобывающая компания, принадлежащая семье Сулеймана Керимова, "Полюс". Ее сотрудники получают и высокие зарплаты, и имеют один из самых полных социальных пакетов. Предприятия "Полюса" расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданских областях, а также в Республике Саха (Якутия).

Замыкает тройку лидеров "Газпромбанк". Третий по размеру активов банк России занял первое место в рейтинге по размеру средней заработной платы, с большим отрывом опередив и золотопромышленников, и коллег по финансовому сектору. При этом в России у банка менее 400 офисов. Головной офис расположен в Москве.

В первую десятку рейтинга также вошли компании Яндекс, "Алроса", "Газпром", банк ВТБ и Сбербанк.

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