Французский город Бордо откажется от использования пластика

В среду на заседании местного городского совета мэр Бордо Николас Флориан, представит амбициозный поэтапный план полного отказа от продукции, содержащей пластик, а также возможные проекты, связанные с ее переработкой. Согласно замыслу властей Бордо, одного из крупнейших французских городов, данный план вписывается в концепцию борьбы с изменением климата. Ранее Николас Флориан, который на первый план в своей деятельности выдвигает вопросы экологии, объявил о намерении посадить в городе 20 000 деревьев к 2025 году, чтобы противостоять последствиям глобального потепления.

Как отметил Флориан, городу, известному на весь мир своими винами, с 1 января 2020 года необходимо полностью запретить не только пластиковые стаканы, чашки, одноразовые тарелки, но даже пластиковые подносы, используемые посетителями в кафе и заведениях самообслуживания. Отметим, что Бордо первым из французских городов начал реализовывать проект "Столовая без пластика". В школах и студенческих кампусах будет полностью запрещено использование пластиковых изделий.

Также власти города планируют к 2025 году полностью запретить пищевые контейнеры для приготовления пищи, которые используются для разогрева в микроволновках в учреждениях общественного питания. В программе городских властей есть еще ряд любопытных моментов. В частности, они планируют запретить одноразовые пластиковые изделия при государственных закупках, и их использование в общественных местах. Распространить запрет могут и на рекламу изделий из пластика. Дополнительная финансовая помощь будет оказана тем учреждениями сферы общепита, которые отказались от пластика.

По данным 20minutes.fr, ссылающегося на мнение экспертов, замена пластика стоит отнюдь недешево. "Нами ежедневно поставляется 23 тысячи готовых для разогрева блюд в города Бордо и Мериньяк. Мы заменяем от 12 000 до 15 000 пластиковых лотков, которые используются в общепите каждый день, на биосортные и биоразлагаемые целлюлозные лотки. Сумма затрат увеличивается на 50 процентов, что приведет к увеличению годовой стоимости этих лотков с 300 000 до 450 000 евро. Но это позволит нам убрать из товарооборота 70 тонн пластика в год", - заявила Эммануэль Куни, эксперт по общественному питанию организации Sivu, которая также экспериментирует с новым методом приготовления посуды в вакууме, в резервуарах из нержавеющей стали, но только не в пластике.

По ее словам, для усовершенствования новой технологии замены пластиковых изделий требуются инвестиции в 700 тысяч евро и этот вопрос должен обсуждаться на заседании городского совета Бордо. Она пояснила, что ее организация была предшественником в области "альтернативы всему пластику", начав реализацию проекта всего несколько месяцев назад. И уже в 2020 году в 105 средних школ Бордо будет поставлена посуда из нержавеющей стали.

Кстати, подобные меры намерены предпринять власти другого французского города - Ренна. Здесь пластик полностью исчезнет из столовых в 2020 году. Пластиковые контейнеры первоначально будут заменены целлюлозными лотками на био-основе. "Это будет переходное решение, пока мы не найдем подходящий контейнер, который можно мыть и использовать повторно, например, из нержавеющей стали или стекла", - сказала Надин Нуазет, заместитель мэра Ренна по закупкам.

Кстати

Отдельным пунктом в плене властей Бордо по замене пластиковой продукции значится переработка отходов из пластика. В начале ноября власти города представили серию зонтов, сделанных из переработанных пластиковых бутылок. Практически все элементы, используемые при производстве зонтов, были экологически чистыми, включая чернила, которыми наносится бренд фирмы, выпускающей подобные зонтики. На выставке было продано 150 таких экземпляров.