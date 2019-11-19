"Газпром" готовится к запуску "Северного потока-2"

Завершена сварка на линейной части трубопровода (880 км), который будет поставлять газ в "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром". Сейчас на российской территории ведутся пусконаладочные работы на отправной компрессорной станции, с которой голубое топливо будет поступать в морской газопровод.

После получения разрешения Дании на строительство, и решения немецкого парламента, освободившего газопровод от действия поправок к газовой директиве ЕС, работы идут полным ходом. По плану "Северный поток-2" должен быть запущен до конца 2019 года. К сегодняшнему дню построено больше 80% газопровода.

"Северный поток - 2" это две нити газопровода через Балтийское море от России до Германии с общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он проходит по территории пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.