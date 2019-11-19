"Газпром" объявил, что обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом

"Газпром" сообщил о фактическом завершении строительства магистрального газопровода "Турецкий поток": обе нитки уже заполнены газом, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.

В сообщении пресс-службы компании сказано, что Компрессорная станция "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции".

Напомним, что "Турецкий поток" состоит из двух ниток пропускной мощностью по 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.