Глава МИД ФРГ призвал сохранить транзит российского газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.

"Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - приводит слова Мааса РИА Новости.

При этом руководитель немецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту РФ Владимиру Путину о том, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема".

Напомним, в настоящее время в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры между ЕС, Россией и Украиной о новом контракте на транзит российского газа через украинскую территорию в Евросоюз. Действующий контракт "Газпрома" с Киевом истекает 31 декабря 2019 года.