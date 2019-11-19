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19.11.2019 10:09
Рубрика: Спорт

Хоккеист Завгородний пропустит молодежный чемпионат мира из-за травмы

Текст: Максим Домчев

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Завгородний не сможет выступить на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. В матче Главной юниорской лиги Квебека он получил перелом ключицы.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника

Дмитрий Завгородний выступает в Главной юниорской лиге Квебека за клуб "Римуски Осеаник" и является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона. В недавнем матче против клуба "Шавиниган Катарактес" он получил травму. Как сообщает сайт клуба, игрок выбыл из строя из-за перелома ключицы примерно на 8-12 недель.

В нынешнем сезоне 19-летний Завгородний набрал 43 очка, забросив 16 шайб и сделав 27 голевых передач. Он - третий бомбардир Главной юниорской лиги Квебека и один из лидеров молодежной сборной России. Во время недавней Суперсерии провел за команду два матча, в которых набрал 5 очков (3+2).

Завгородний не успеет восстановиться к старту молодежного чемпионата мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры
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