Хоккеист Завгородний пропустит молодежный чемпионат мира из-за травмы

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Завгородний не сможет выступить на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. В матче Главной юниорской лиги Квебека он получил перелом ключицы.

Дмитрий Завгородний выступает в Главной юниорской лиге Квебека за клуб "Римуски Осеаник" и является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона. В недавнем матче против клуба "Шавиниган Катарактес" он получил травму. Как сообщает сайт клуба, игрок выбыл из строя из-за перелома ключицы примерно на 8-12 недель.

В нынешнем сезоне 19-летний Завгородний набрал 43 очка, забросив 16 шайб и сделав 27 голевых передач. Он - третий бомбардир Главной юниорской лиги Квебека и один из лидеров молодежной сборной России. Во время недавней Суперсерии провел за команду два матча, в которых набрал 5 очков (3+2).

Завгородний не успеет восстановиться к старту молодежного чемпионата мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.