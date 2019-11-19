Кризис, из которого никак не может выбраться действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, на данный момент один из главных сюжетов текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В предыдущих восьми матчах армейцы одержали всего лишь две победы, а поражение на днях от череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 стало для подопечных Игоря Никитина уже четвертым подряд.

Возможно, для какого-нибудь аутсайдера - это серая обыденность, а вот ЦСКА в последний раз не мог так долго выиграть в "регулярке" сезона 2011/2012, то есть очень давно.

Три из четырех поражений чемпион КХЛ потерпел на своем льду, причем не скажешь, что ЦСКА проигрывал только топовым соперникам. К таковым безусловно можно отнести уфимский "Салават Юлаев", которому москвичи неделю назад уступили 2:5, но та же "Северсталь" на момент начала встречи с "красно-синими" замыкала турнирную таблицу Западной конференции. "Видно, что армейцы были злыми", - констатировал после матча автор победного дубля череповчан Михаил Марковин.

А самое тревожное для поклонников армейской команды заключается в том, что даже в самом клубе не очень понимают причины затянувшегося кризиса. Команду не захлестывала эпидемия травм. Наоборот, с той же "Северсталью" после месячного отсутствия из-за травмы на лед вышел капитан Сергей Андронов. Мог ли на ЦСКА сказаться недавний этап Евротура? Тоже маловероятно: лидеры армейцев в сборную России в этот раз не вызывались.

Игровые принципы команды, которые до сих пор приносили ей успех, остались прежними. В этом смысле характерно высказывание форварда москвичей Кирилла Капризова, забросившего единственную шайбу в ворота "Северстали".

- Тяжело сказать, что происходит с командой. Все бывает, это хоккей. Вроде стараемся делать все как обычно, но где-то нам не везет, не получается. Честно говоря, даже не припомню, когда в последний раз проигрывал четыре матча подряд, - признался нападающий.

В чем тогда проблема? По мнению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, она в головах у его подопечных.

- Это больше вопрос командной психологии, - подчеркнул специалист на пресс-конференции после поражения от "Северстали". - Целенаправленная работа поможет восстановить тот навык, который был. Сейчас не имеет значения, кто будет нашим следующим соперником. В данный момент нам нужно победить себя, и это самое главное. Для многих команд - это уже пройденный этап. Мы не исключение. Работа, самоотдача и игра на команду - вот что помогает выходить из кризиса. В последних матчах нам в принципе не хватает голов, но только с ближней дистанции, как с "Северсталью" у Капризова. Нам сейчас нужны любые голы, пусть даже рикошеты.

Из-за череды неудач ЦСКА уже потерял лидерство в сводной таблице лиги, отдав его казанскому "Ак Барсу", но на Западе все еще идет первым. Однако и здесь все может измениться в самое ближайшее время, учитывая силу предстоящих соперников. В среду армейцы сыграют с подмосковным "Витязем", а потом отправятся в уральское турне, где их ждут екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург". А по возвращении ЦСКА предстоит встретиться с питерским СКА и столичным "Динамо".

Тем временем вчера в "регулярке" прошли очередные матчи. Магнитогорский "Металлург" потерпел второе поражение подряд, не сумев совладать на выезде с хабаровским "Амуром" - 2:3. Результаты встреч "Трактор" - "Йокерит", "Барыс" - "Автомобилист" и "Торпедо" - "Динамо" (Минск) стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем

Россиянин Сергей Зубов официально введен в Зал славы Национальной хоккейной лиги. Официальная церемония состоялась в канадском Торонто.

В НХЛ Зубов выступал на позиции защитника за "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас". С "Рейнджерс" и "Далласом" он выиграл Кубок Стэнли в 1994 и 1999 годах соответственно. В 1992 году Зубов завоевал олимпийское "золото". В регулярных чемпионатах НХЛ Сергей Зубов провел 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко. По голам и передачам он занимает второе место вслед за Сергеем Гончаром среди всех российских защитников, выступавших за океаном.