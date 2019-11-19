Новости

В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 20:43
В Москве стартовал фестиваль японского кино 20:40
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 20:34
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 20:29
Глава МИД ФРГ призвал сохранить транзит российского газа через Украину 20:28
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 20:13
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 20:07
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 20:04
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19:54
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19:45
"Газпром" объявил, что обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом 19:33
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19:17
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
Русскому музею передадут спасенное полотно Бориса Иогансона 18:24
Петербургский "Мюзик-Холл" покажет черную комедию в стиле джаз 18:22
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Ученые разработали пластичное "суперстекло", которое крепче стали 18:08
На сочинской таможне задержали коллекцию антикварных купюр 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 19:40
Рубрика: Спорт

Чемпион растерялся

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА потерпел четыре поражения подряд в "регулярке" КХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Кризис, из которого никак не может выбраться действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА, на данный момент один из главных сюжетов текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В предыдущих восьми матчах армейцы одержали всего лишь две победы, а поражение на днях от череповецкой "Северстали" со счетом 1:2 стало для подопечных Игоря Никитина уже четвертым подряд.
Три из четырех последних матчей ЦСКА проиграл на своем льду. Фото: РИА Новости Три из четырех последних матчей ЦСКА проиграл на своем льду. Фото: РИА Новости
Три из четырех последних матчей ЦСКА проиграл на своем льду. Фото: РИА Новости

Возможно, для какого-нибудь аутсайдера - это серая обыденность, а вот ЦСКА в последний раз не мог так долго выиграть в "регулярке" сезона 2011/2012, то есть очень давно.

Определены лучшие игроки недели в КХЛ

Три из четырех поражений чемпион КХЛ потерпел на своем льду, причем не скажешь, что ЦСКА проигрывал только топовым соперникам. К таковым безусловно можно отнести уфимский "Салават Юлаев", которому москвичи неделю назад уступили 2:5, но та же "Северсталь" на момент начала встречи с "красно-синими" замыкала турнирную таблицу Западной конференции. "Видно, что армейцы были злыми", - констатировал после матча автор победного дубля череповчан Михаил Марковин.

А самое тревожное для поклонников армейской команды заключается в том, что даже в самом клубе не очень понимают причины затянувшегося кризиса. Команду не захлестывала эпидемия травм. Наоборот, с той же "Северсталью" после месячного отсутствия из-за травмы на лед вышел капитан Сергей Андронов. Мог ли на ЦСКА сказаться недавний этап Евротура? Тоже маловероятно: лидеры армейцев в сборную России в этот раз не вызывались.

Игровые принципы команды, которые до сих пор приносили ей успех, остались прежними. В этом смысле характерно высказывание форварда москвичей Кирилла Капризова, забросившего единственную шайбу в ворота "Северстали".

- Тяжело сказать, что происходит с командой. Все бывает, это хоккей. Вроде стараемся делать все как обычно, но где-то нам не везет, не получается. Честно говоря, даже не припомню, когда в последний раз проигрывал четыре матча подряд, - признался нападающий.

ХК "Спартак" впервые за шесть лет обыграл ЦСКА

В чем тогда проблема? По мнению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, она в головах у его подопечных.

- Это больше вопрос командной психологии, - подчеркнул специалист на пресс-конференции после поражения от "Северстали". - Целенаправленная работа поможет восстановить тот навык, который был. Сейчас не имеет значения, кто будет нашим следующим соперником. В данный момент нам нужно победить себя, и это самое главное. Для многих команд - это уже пройденный этап. Мы не исключение. Работа, самоотдача и игра на команду - вот что помогает выходить из кризиса. В последних матчах нам в принципе не хватает голов, но только с ближней дистанции, как с "Северсталью" у Капризова. Нам сейчас нужны любые голы, пусть даже рикошеты.

Из-за череды неудач ЦСКА уже потерял лидерство в сводной таблице лиги, отдав его казанскому "Ак Барсу", но на Западе все еще идет первым. Однако и здесь все может измениться в самое ближайшее время, учитывая силу предстоящих соперников. В среду армейцы сыграют с подмосковным "Витязем", а потом отправятся в уральское турне, где их ждут екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург". А по возвращении ЦСКА предстоит встретиться с питерским СКА и столичным "Динамо".

В КХЛ зафиксированы новые рекорды по средней посещаемости

Тем временем вчера в "регулярке" прошли очередные матчи. Магнитогорский "Металлург" потерпел второе поражение подряд, не сумев совладать на выезде с хабаровским "Амуром" - 2:3. Результаты встреч "Трактор" - "Йокерит", "Барыс" - "Автомобилист" и "Торпедо" - "Динамо" (Минск) стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем

Россиянин Сергей Зубов официально введен в Зал славы Национальной хоккейной лиги. Официальная церемония состоялась в канадском Торонто.

В НХЛ Зубов выступал на позиции защитника за "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас". С "Рейнджерс" и "Далласом" он выиграл Кубок Стэнли в 1994 и 1999 годах соответственно. В 1992 году Зубов завоевал олимпийское "золото". В регулярных чемпионатах НХЛ Сергей Зубов провел 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко. По голам и передачам он занимает второе место вслед за Сергеем Гончаром среди всех российских защитников, выступавших за океаном.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"