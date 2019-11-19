Хуситы захватили в Красном море буксир с гражданами Южной Кореи

Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило информацию о том, что йеменские хуситы захватили двух граждан страны. По данным Сеула, инцидент произошел в воскресенье вечером к западу от острова Камаран в Красном море.

Были захвачены южнокорейская плавучая буровая установка с двумя буксирами, один из которых также принадлежит Республике Корея. На судне находились 16 человек, в том числе два южнокорейца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Yonhap. Отмечается, что суда направлялись из порта Джизан в гавань Бербера на северо-западе Сомали, сейчас они находятся в порту Салиб недалеко от Ходейды в Йемене.

Информационный центр правительства хуситов подтвердил задержание. Подчеркивалось, что если принадлежность судна Южной Корее подтвердится, то его отпустят. Однако южнокорейское правительство направило в район инцидента свой эсминец, который находился в Омане.