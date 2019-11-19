Из ветхих домов в 2019 году расселены 25 тысяч жильцов

Почти 25 тысяч жителей аварийных домов переехали в нынешнем году в новое жилье. Об этом сообщил на селекторном совещании замглавы Минстроя Максим Егоров.

План расселения аварийных домов на 2019 год, предусмотренный федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", выполнили к середине ноября 44 региона.

На первый этап программы, рассчитанный на 2019-2020 годы, регионам выделено из федерального бюджета 35,4 миллиарда рублей. До конца 2020 года должно быть расселено 64 тысячи человек, ликвидирован 1 миллион квадратных метров аварийных площадей.

На днях Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение о перечислении 354,6 миллиона на приобретение квартир для жильцов аварийных домов из Адыгеи, Башкортостана, Мордовии, Костромской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Тульской областей. Чуть раньше 860,78 миллиона рублей на эти цели получили Республика Коми, Удмуртия, Камчатский, Краснодарский и Приморский края, Амурская и Брянская области и ряд других регионов.

Всего к середине ноября фонд направил в регионы на финансирование расселения 21,36 миллиарда рублей. По представленным реестрам контрактов на приобретение квартир для расселения аварийных домов в 56 регионов направлено 6,33 миллиарда рублей, еще 4,41 миллиарда рублей было перечислено 8 регионам в качестве авансовых платежей на реализацию следующего этапа - на 2020-2021 годы. Предполагается, что к 2025 году в новые дома должны переехать 530 тысяч человек, будет ликвидировано 9,55 миллиона квадратных метров непригодного жилья. Больше всего новоселов ожидается в Якутии - там будет переселено более 61 тысячи человек с 1142,61 тысячи квадратных метров аварийной жилплощади.