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19.11.2019 15:52
Рубрика: В мире

Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег

Текст: Юрий Ершов

Прокуратора Манхэттена обвиняет профессора Брюса Бэгли, который слывет большим специалистом по борьбе с коррупцией, в отмывании 2,5 миллиона долларов.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации незаконно полученных средств, коррупции и организованной преступности в странах Южной Америки. Пару лет назад он выпустил книгу по этой тематике, а в мае было опубликовано продолжение исследования. По данным New York Times, он даже был своего рода советником Федерального бюро расследований (ФБР), ООН, министерства юстиции США и целого ряда правительств латиноамериканских стран.

Однако в 2016 году Бэгли забросил свою академическую карьеру и тогда же открыл собственный специальный счет в банке. И уже через год на этот счет поступили крупные суммы, переведенные со счетов из ОАЭ и Швейцарии.

Эти счета, как выяснили следователи, принадлежали якобы одному предприятию по производству продовольствия и консультационной фирме по делам недвижимости. Правда, контролировал счета колумбиец. Согласно данным следствия, деньги поступали от коррупции в Венесуэле. По словам верховного прокурора Манхэттена Джефри Бермана, эти средства были просто украдены у Венесуэлы, в частности со строительных проектов в этой стране.

Конечно, Бэгли знал о происхождении этих средств, заключая мнимые контракты, и после каждого зачисления на свой счет переводил 90% суммы некоему неизвестному лицу, а 10% оставлял себе.

Прокуроры Манхэттена пока не предоставили подробностей о преступной схеме. Однако если махинации Бэгли будут доказаны в суде, профессору грозит до 20 лет тюрьмы.

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