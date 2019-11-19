Как досрочно выйти на пенсию после потери работы

Если предприятие обанкротилось, ликвидировалось, провело массовые сокращения и человек никак не может найти новую работу, а до пенсии ему осталось всего ничего, можно обратиться за назначением досрочной пенсии. Как пояснили "РГ - Неделя" в Пенсионном фонде России, такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек.

Только если все предложенные центром занятости вакансии вам действительно не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию. Фото: photoxpress В общем-то немного в масштабах страны. Видимо, потому, что нельзя просто прийти в отделение Пенсионного фонда и попросить присвоить статус пенсионера. Свое право на досрочную пенсию нужно еще доказать. В минтруде "Российской газете" подробно разъяснили порядок назначения досрочной пенсии. Принят закон о расчете военных пенсий Прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж. Решение о выдаче безработному предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника центра занятости. То есть сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного. Но и на бирже труда есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Безработный не должен отказываться от поиска работы, придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя пояснения, почему он отказал в приеме на работу. По крайней мере, от двух вариантов, которые предлагает служба занятости, точно нельзя отказываться. Ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости. "Решение о невозможности трудоустройства принимается на основании анализа состояния рынка тр­уда, потребности раб­отодателей в рабочей силе, результатов поиска работы, результатов собеседований с работодателями, отсутствия отказов гражданина от подходящей работы и нарушений им без уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного. В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии", - пояснили в мин­труде. Официально Цена вопроса Накопительную пенсию будут платить дольше на полгода В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 6,4 миллиарда рублей. Только если все предложенные центром занятости вакансии вам действительно не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию. Только если все предложенные центром занятости вакансии не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию.