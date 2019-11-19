Какое будущее ждет рынок POS-кредитов

Банкиры и аналитики считают рынок POS-кредитования все еще перспективным, несмотря на косвенную конкуренцию с кредитными картами и картами рассрочки. Но этот вид кредитования, сильно зависимый от общего самочувствия ритейла, почти наверняка будет перемещаться в интернет.

Рынок POS-кредитования (point of sale, кредитование покупок определенных товаров сразу в магазинах) за последние годы трансформировался от классического до рассрочек на различные товары, приобретаемые оффлайн и онлайн, говорит аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. Сейчас, по его данным, около 80% портфеля POS-кредитов приходится именно на беспроцентные рассрочки.

Появление карт рассрочек стало очередным этапом этой трансформации рынка. Но прямой конкуренции между рассрочкой, оформляемой в магазине, или рассрочкой по карте не существует - это по своей сути различные каналы реализации одного и того же продукта, в основе которого лежат партнерские взаимоотношения между банками и ретейлерами, указывает Дужинский. Карты рассрочки заняли немного другую нишу - это более низкий чек и короткий срок рассрочки, что не всегда удобно, соглашается начальник управления продаж POS-кредитов МТС Банка Артур Мельников.

Впрочем, спрос клиентов на POS-кредиты находится на достаточно стабильном уровне и взрывного роста в этом сегменте не наблюдается, и, вероятно, не будет, констатирует представитель банка "Русский стандарт". Пока что на рынке наблюдается небольшое снижение темпов прироста - с 9 до 5% год к году, оно связано в первую очередь с ростом закредитованности населения и введением новых ограничений со стороны ЦБ, говорит Мельников. При этом в "Русском стандарте" планируют наращивать долю в POS-кредитовании только в низкорисковых и качественных сегментах (в том числе привлекая новых клиентов с хорошей платежной дисциплиной), а в МТС-банке помимо привлечения новых клиентов без кредитной истории расширить еще и перечень отраслей, готовых использовать такой вид кредитования.

Пока рынок растет на 5-10% в год, он зрелый и сложившийся, но его теснят кредитные карты и карты рассрочки, констатирует гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. "Но место для него в продуктовой линейке все равно остается. POS-кредитование переходит в брокерскую модель и в онлайн", - добавляет он. По прогнозу Грибанова, в 2020 году на рынке POS-кредитования новых игроков не появится, он будет расти медленнее других сегментов.

Рынок продолжит расти, но не такими высокими темпами, как в предыдущие годы, соглашается Мельников. Он также видит возможность роста за счет развития онлайн-решений и новых технологий предоставления кредитов (перевод документооборота в "цифру", возможность выбора клиентом лучшего предложения по кредиту от разных банков прямо в магазине и т.д. - Прим. "РГ").

Также рынок POS-кредитования сильно зависит от стабильности и роста ретейл-продаж, напоминает Мельников. О новых игроках рынка сейчас нет информации, наоборот, возможно уменьшение интереса у некоторых действующих в связи со снижающейся маржинальностью бизнеса, добавляет он.