"Керосиновым компенсациям" предложено подождать

Напомним, что два месяца назад президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Средства должны были выделены из резервного фонда. После чего Минтранс предложил компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей и уже внес документ с такими цифрами в правительство. Но, по словам Юрчика, свои предложения по этой теме готовил и Минфин.
Теперь выяснилось, что финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их в этом году. "Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год", - отметил замминистра транспорта. Он добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями.