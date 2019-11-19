"Керосиновым компенсациям" предложено подождать

Правительство РФ перенесло решение по керосиновым компенсациям авиакомпаниям на 2020 год, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Напомним, что два месяца назад президент Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо из-за роста его стоимости в 2018 году. Средства должны были выделены из резервного фонда. После чего Минтранс предложил компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей и уже внес документ с такими цифрами в правительство. Но, по словам Юрчика, свои предложения по этой теме готовил и Минфин.

Теперь выяснилось, что финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их в этом году. "Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год", - отметил замминистра транспорта. Он добавил, что рассматривается возможность выплатить компенсации не единовременно, а частями.