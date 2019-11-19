Ким Ки Дук оценит новые фильмы на кинофестивале SIFFA в Сочи

Кинофорум носит название SIFFA - международный сочинский кинофестиваль и кинопремии "Ирида". Родился в 2016 году, нынче - четвертый по счету. Еще в названии есть "открытый российско-британский" - его учредитель и президент Любовь Балагова-Кандур и ее супруг, режиссер, писатель Мохи Кандур, постоянный член жюри с правом дополнительного голоса, - живут в Великобритании.

По красной ковровой дорожке в городе солнца Сочи прошли режиссеры Ким Ки Дук, Владимир Хотиненко, Галина Евтушенко, арт-директор Кирилл Разлогов, актеры Мая Аймедова, Максим Аверин, Андрей Чернышев, Муратжан Мукажанов, Екатерина Шпица, Оксана Сташенко, певица Катя Семенова... Одни - гости фестиваля, другие будут представлять свое новое кино или оценивать его.

- Я рад приветствовать зрителей на кинофестивале в Сочи, для меня большая честь возглавлять жюри основного конкурса, и я очень счастлив, что смогу увидеть и оценить новые фильмы, - произнес на открытии южнокорейский режиссер и сценарист Ким Ки Дук, любимец критиков и зрителей. - Могу сказать, что кино - это три вещи. Первое - мечта, второе - любовь, и третье - это будущее.

На фестивале будет показано более 50 картин. В конкурс вошли 10 полнометражных, 12 короткометражных и 8 документальных фильмов (поэтому три состава жюри). Среди них несколько дебютных работ, российские премьеры, а также картины мэтров кинематографа. Несколько фильмов покажут вне конкурса. Что отличает SIFFA - в нем есть программа "В фокусе - регион", в которой несколько фильмов, созданных на Северном Кавказе или посвященных этому региону. Среди них - "Дылда" Кантемира Балагова, увенчанная уже многими престижными кинопремиями. Балагову всего 27 лет, он учился в мастерской Александра Сокурова в киношколе города Нальчика.

В программе творческая встреча с режиссером Владимиром Алениковым "Приключения Петрова и Васечкина". О работе в кино и не только...", мастер-класс режиссера, сценариста, продюсера Мохи Кандура. А еще концерт классической музыки "Посвящение кинофестивалю" и мастер-класс Валерия Вороны, известного скрипача и педагога, ректора Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

"Пленница", или как Андрей Чернышов стал адыгом

Фильмом открытия фестиваля была выбрана картина Мохи Кандура "Пленница". По сюжету, молодой скрипач, живущий в горах Кавказа, помогает похищенной девушке -англичанке бежать из плена во время чеченских событий 1994-1996 годов. Она тяжело ранена, он выхаживает ее. Фильм был сделан в рамках кoпродукции Великобритании, России и Германии. В главной роли - кабардинского скрипача - снялся российский актер Андрей Чернышов.

На пресс-конференции режиссер Мохи Кандур и продюсер фильма Любовь Балагова рассказали журналистам историю создания своего детища. Фильм был готов еще в 2005 году. В 2011 году режиссер вновь вернулся к работе над ним. Показ в Сочи стал российской премьерой.

Сначала Мохи Кандур написал роман, а уже позже - сценарий. Музыку к фильму тоже написал сам.

- Это один из самых трудных фильмов, что я снимал, - признался режиссер. - Снимали не в студии, а в горах, что уже сложно. Были и другие препятствия. Обстановка на Северном Кавказе была неспокойная.

История такая действительно произошла, правда, героиня фильма - англичанка, а не француженка, как в жизни. "Потерянная в Чечне" - сначала было такое название. Главную роль сыграла Джули Кокс.

- Съемки проходили 15 лет назад, я с тех пор не видел фильм, и мне страшно представить, что я там наиграл, - говорил Андрей Чернышов. - Спасибо большое Мохи за то, что поверил в меня. Я старался изо всех сил. Мне нужно было играть сложную для себя роль скрипача, но Мохи каким-то образом удалось "приклеить" меня к скрипке. Безусловно, это был очень интересный опыт.

- Андрей Чернышов очень хотел сыграть эту роль, и я рад, что поставил на него, - рассказал Кандур. - Это сейчас Андрей - настоящая звезда, а в 2004 году он еще мало снимался, в сериалах, в оновном. Ему предстояло перевоплотиться в адыга и еще - в скрипача. Это азарт для меня - добиваться от актера чего-то нового. Андрей открыт, эмоционален. Из российских актеров у нас снимался и Егор Пазенко, а еще британские, американские артисты - среди них Руперт Фрейзер. Оператор - немец Франк Грюнерт.