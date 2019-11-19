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19.11.2019 14:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай принял меры по улучшению деловой среды и привлечению иностранных инвестиций

На днях Госсовет КНР опубликовал новые руководящие распоряжения, направленные на совершенствование деловой среды и привлечение иностранных инвестиций. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Особый акцент в руководстве делается на необходимости защиты благоприятного "национального режима" в отношении компаний с участием иностранного капитала.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В руководстве излагается 20 шагов и 4 основных направления, призванных создать более "справедливую, прозрачную и предсказуемую" деловую среду для иностранных инвесторов. Для повышения степени открытости Китай продолжит сокращать "негативные списки" закрытых для иностранных инвестиций сфер деятельности и инвестирования, причем как в пилотных зонах свободной торговли (ЗСТ), так и на рынке в целом. Кроме того, Китай будет осуществлять комплексную ликвидацию тех ограничений, которые не входят в "негативные списки".

- Разработка и принятие документа, определяющего формы иностранного инвестирования в Китае, будет способствовать более прозрачному и справедливому правовому регулированию деятельности иностранных инвесторов и защите их прав и интересов, - сказал директор департамента иностранных инвестиций Министерства коммерции КНР Цзун Чанцин. - Во-первых, новые меры государственного регулирования иностранных инвестиций носят всеобъемлющий и углубленный характер. Во-вторых, предпринимая эти меры, правительство сможет еще более эффективно обеспечивать национальный режим для иностранных инвестиций вне негативного списка. В-третьих, новые меры придадут иностранным инвесторам чувство уверенности и защищённости при вложении средств в китайскую экономику.

По словам Цзун Чанцина, в настоящее время глобальные трансграничные инвестиции оцениваются как относительно слабые, в то время как в Китае сохраняется устойчивая позитивная тенденция привлечения иностранных инвестиций. Он подчеркнул, что большинство компаний с участием иностранного капитала оптимистично оценивают инвестиции в Китай и рассматривают страну в качестве целевого рынка.

Цзун Чанцин напомнил, что в марте этого года в Китае был принят новый закон об иностранных инвестициях, который направлен на наращивание объёмов зарубежных инвестиций в экономику страны. В июне был выпущен обновленный негативный список по допуску иностранных инвестиций на отечественный рынок и обновленный негативный список иностранных инвестиций для 11 ЗСТ, а также "Каталог-руководство отраслей для инвестирования иностранного капитала". Принятие указанных документов укрепило уверенность иностранных инвесторов во вложениях в экономику Китая.

Как показывают обнародованные 18 ноября данные Минкоммерции КНР, за первые 10 месяцев 2019 года прямые иностранные инвестиции в экономику континентальной части Китая увеличились в годовом исчислении на 6,6 процента до 752,41 миллиарда юаней (около 107,4 миллиарда долларов США). За этот период в Китае были учреждены 33407 новых компаний с участием иностранного капитала. Основываясь на этих данных, Цзун Чанцин выразил уверенность в том, что в этом году в Китае будет в общем и целом достигнута цель стабилизации иностранных инвестиций.

В документе Госсовета КНР также подчеркивается, что для привлечения инвестиций Китай будет совершенствовать научно-технологические и инновационные услуги, предоставляемые иностранным компаниям, а также вносить улучшения в процессы создания и администрирования ЗСТ. Помимо этого, Китай будет укреплять юридические гарантии прав интеллектуальной собственности и совершенствовать механизм защиты указанных прав. Комментируя данные меры, замглавы отдела иностранных инвестиций Минкоммерции КНР Е Вэй сказал:

- С одной стороны, необходимо совершенствовать национальную систему обслуживания иностранных инвестиций. С другой стороны, мы должны предпринять соответствующие меры для реализации государственной политики в области иностранных инвестиций и оказывать соответствующую поддержку предприятиям с участием иностранного капитала в эффективном использовании установленных для них социальных льгот. Необходимо соблюдать законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, а также создавать и совершенствовать механизмы рассмотрения жалоб и споров, - подчеркнул Е Вэй.

Минкоммерции КНР пообещало, что в Китае продолжат сокращать негативный список доступа на рынок для иностранных инвестиций - как по всей стране, так и в ЗСТ. Также будут поступательно устраняться прочие ограничения, действующие в отношении зарубежных инвесторов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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