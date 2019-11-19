Китай снова стал мировым лидером по числу суперкомпьютеров

Опубликованный 18 ноября хит-парад мощнейших ЭВМ свидетельствует: в КНР работает 228 из 500 самых производительных суперкомпьютеров планеты - 45,6 процента. У США этот показатель составляет 23,4 процента. При этом американские суперкомпьютеры более мощные - первые два места по производительности заняли именно суперкомпьютеры из Соединенных Штатов: это машины Summit и Sierra компании IBM.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который состоит из 10,65 миллиона ядер и выполняет 93 квадриллиона операций в секунду, оказался на третьей строчке хит-парада мощности. Четвертое место - у китайского же Tianhe 2A с мощностью 33,8 петафлопс (33,8 квадриллиона операций в секунду).

Напомним, что в 2020 году Китай намерен построить суперкомпьютер мощностью 1 экзафлопс: машина сможет производить квинтиллион вычислений в секунду. Над проектом работают Государственный центр суперкомпьютерных вычислений в Тяньцзине и Национальный университет оборонных технологий.

После сдачи этой ЭВМ в эксплуатацию Китай сможет выйти на первое место в мире не только по количеству суперкомпьютеров, но и по их совокупной мощности. Сейчас первенство в этой сфере остается за США: 37,1 процента против китайского показателя в 32,3 процента.