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19.11.2019 15:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай снова стал мировым лидером по числу суперкомпьютеров

Китай подтвердил глобальное лидерство по числу суперкомпьютеров в стране: здесь работает почти половина из 500 мощнейших вычислительных машин мира, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Опубликованный 18 ноября хит-парад мощнейших ЭВМ свидетельствует: в КНР работает 228 из 500 самых производительных суперкомпьютеров планеты - 45,6 процента. У США этот показатель составляет 23,4 процента. При этом американские суперкомпьютеры более мощные - первые два места по производительности заняли именно суперкомпьютеры из Соединенных Штатов: это машины Summit и Sierra компании IBM.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который состоит из 10,65 миллиона ядер и выполняет 93 квадриллиона операций в секунду, оказался на третьей строчке хит-парада мощности. Четвертое место - у китайского же Tianhe 2A с мощностью 33,8 петафлопс (33,8 квадриллиона операций в секунду).

Напомним, что в 2020 году Китай намерен построить суперкомпьютер мощностью 1 экзафлопс: машина сможет производить квинтиллион вычислений в секунду. Над проектом работают Государственный центр суперкомпьютерных вычислений в Тяньцзине и Национальный университет оборонных технологий.

После сдачи этой ЭВМ в эксплуатацию Китай сможет выйти на первое место в мире не только по количеству суперкомпьютеров, но и по их совокупной мощности. Сейчас первенство в этой сфере остается за США: 37,1 процента против китайского показателя в 32,3 процента.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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