Крупнейшая в мире нефтяная компания выходит на биржу

Стартовал предварительный сбор заявок инвесторов для участия в IPO (первичного размещения акций) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, пока на 100% принадлежащей Саудовской Аравии. На саудовской бирже Tadawul планируется продать 1,5% акций компании общей стоимостью от 24 до 25,5 млрд долларов. В дальнейшем доля акций в свободном обращении может быть доведена до 5%.

Громкое событие едва ли сильно повлияет на мировой нефтяной рынок и на Россию. Главная причина - сделка ОПЕК+. Было множество спекуляций о том, что Саудовская Аравия участвует в соглашении о сокращении добычи нефти для максимального увеличения стоимости Saudi Aramco. Говорилось, что после проведения IPO королевству станут не нужны высокие котировки барреля и оно выйдет из сделки.

Может, в этих словах и была доля истины, но добиться роста цены нефти до значений пятилетней давности (выше 100 долларов за баррель) саудитам не удалось. Всякий раз, когда стоимость черного золота поднималась к 70 долларам за баррель, на котировки оказывалось серьезнейшее давление, в первую очередь со стороны США. Это была растущая статистика запасов в Америке, твиты президента Дональда Трампа, прогнозы роста объемов американской добычи, исключения для некоторых стран из антииранских санкций и т.д. В России официальные лица также не раз отмечали достаточность котировок на уровне 50-60 долларов за баррель.

В результате единственной страной, которая всерьез добивалась по-настоящему высоких цен, оказалась Саудовская Аравия. Но цели этой достичь так и не смогла. Даже общая оценка стоимости Saudi Aramco оказалась ниже той, на которой настаивали власти королевства. Вместо 2 трлн долларов компанию сейчас оценивают в 1,6-1,7 трлн. По мнению большинства экспертов, IPO принесет в казну государства совсем не ту сумму, нежели рассчитывали получить в Эр-Рияде.

Есть мнение, что и эта цена завышена. "Saudi Aramco - непубличная компания. Абсолютно ничего точно не известно о качестве ее запасов и вообще положении дел внутри", - подчеркнул глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В итоге саудитам ничего не остается, как продолжать быть одними из самых последовательных приверженцев сохранения условий сделки ОПЕК+. Ведь именно на королевство приходится основная доля нагрузки по сокращению добычи. Для Саудовской Аравии черное золото остается главным источником дохода и пакт о сокращении не потерял для Эр-Рияда свою значимость.

Для России это выгодно, поскольку за годы действия соглашения ОПЕК+ наша страна значительно укрепилась на Ближнем Востоке, а Саудовская Аравия стала одним из наших основных партнеров. Общность экономических интересов двух крупнейших нефтедобывающих стран позволяет рассчитывать на успешную стабилизацию мирового рынка черного золота.

До сих пор сохраняется неопределенность относительно возможности для российских инвесторов купить акции Saudi Aramco на IPO. "Особого смысла покупать эти бумаги нет, так как компания очень дорого оценена по мультипликаторам, - считает заместитель директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. - Российский нефтегазовый сектор, напротив, сохраняет гораздо более привлекательные оценки и соответственно более высокий потенциал роста".

"Первичное размещение акций проводится на саудовской бирже Tadawul, и я не слышал, чтобы кто-то из российских брокеров был там аккредитован. Впрочем, при большом желании это еще можно успеть сделать. Думаю, проще будет купить акции Saudi Aramco во время последующих размещений или, когда они будут выведены на торги на других биржах", - пояснил эксперт-аналитик ФИНАМ, Алексей Калачев. - Но я пока не вижу в этом большого инвестиционного смысла. Эти экзотические ценные бумаги можно иметь в портфеле из соображений престижа, для демонстрации дружественных отношений с Саудовской Аравией или просто для коллекции. С одной стороны, после размещения Saudi Aramco станет компанией с самой большой капитализацией в мире, контролирующей до 10% мировой нефтедобычи и более 15% мирового экспорта нефти. С другой, такой большой компании практически некуда расти. С точки зрения роста инвестиций интереснее небольшие и динамичные стартапы".