КС РФ защитил индивидуальных предпринимателей от налоговой службы

КС РФ обязал налоговую инспекцию возбуждать дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей только после тщательного анализа ситуации несостоятельного должника. Если решение было принято неверно, переложить на него все понесенные в ходе процедуры расходы больше не получится.

Проверку положений Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" судей КС попросил инвалид третьей группы из Калининграда Владимир Лысенко. Он был индивидуальным предпринимателем и задолжал государству более миллиона рублей неуплаченных налогов вместе с пенями и штрафами. По инициативе налоговой службы его признали банкротом, а потом через суд налоговики попытались взыскать почти 430 тысяч рублей на судебные расходы и вознаграждение конкурсному управляющему. Суды общей юрисдикции сочли, что убытки надзорного органа - не вина Лысенко. Поскольку у него имелось имущество к реализации, он не был обязан объявить себя банкротом, а потому отсутствует связь между действиями или бездействием должника и убытками надзорного органа. Однако арбитражный суд это решение отменил, и тогда бывший индивидуальный предприниматель обратился в КС.

В высшей юридической инстанции страны уже рассматривались подобные вопросы. Поэтому решение по делу Лысенко вынесено без проведения публичных слушаний. КС, в частности, напомнил, что отношения сторон в данном случае являются не налоговыми, а гражданско-правовыми. То есть налоговые органы вправе обратиться в суд с иском о взыскании понесенных убытков, но прежде должны оценить и собственные действия.

Если человек был ошибочно признан банкротом, то оплачивать судебные расходы он не должен

Взыскание с индивидуального предпринимателя в полном объеме соответствующих расходов, возникших в том числе из-за неверной оценки уполномоченным органом и иными лицами возможности их погашения за счет его имущества или его средств, не отвечало бы общим принципам юридической ответственности, - указал КС РФ, - а также приводило бы к нарушению прав индивидуальных предпринимателей, ставило бы их в худшие условия по сравнению с иными категориями лиц (учредителями юридических лиц).

Дело Владимира Лысенко подлежит пересмотру.