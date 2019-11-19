Конституционный суд РФ защитил права работников, уволенных по не зависящим от них причинам, на выплату выходного пособия в размере не ниже среднемесячного заработка. Постановление суда "РГ" публикует сегодня на 14‑й странице.

Проверить нормы положения об особенностях порядка исчисления зарплаты на соответствие Конституции РФ судей высшей юридической инстанции попросила жительница Коми Валентина Кормуш. В ремонтно-механической службе предприятия "Интауголь" она проработала почти 34 года. В 1985 году приехала "на Севера" из Молдавии, хотела заработать на кооперативную квартиру. Задуманное воплотить в жизнь успела, кооператив был построен и даже выплачен лет за пять. Но тут случилась перестройка всей государственной системы, Молдавия стала не­зависимым государством, а в Коми у Валентины уже было неплохое жилье и подрастали две дочки. Так и осталась.

История многолетней добросовестной работы инженера-механика - всю жизнь на одном предприятии - внезапно завершилась год назад. Летом 2018 года было принято решение о ликвидации АО "Инта­уголь", уволить предстояло около 1,3 тысячи человек, а шахту закрыть. Валентина попала под сокращение, последним днем ее работы стало 28 декабря. Отсюда и возникла проблема.

В соответствии с постано­влением правительства РФ № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" выходное пособие Валентине Сергеевне рассчитали, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество рабочих дней в месяце, следующем за месяцем увольнения. Однако январь - время новогодних каникул, поэтому сумма получилась меньше на четверть - вместо 46,7 тысячи рублей чуть больше 33.

А в местном суде возмущенной женщине пояснили, что выходное пособие - это не зарплата, а подарок государства, поэтому что дали, тому и радуйтесь

- Я все делала по-человечески. Сначала обратилась в расчетную часть, и там объяснили, что мне просто не повезло, - рассказала Валентина Кормуш корреспонденту "РГ". - Меня это возмутило: расчет должны делать по моим прошлым заслугам, ведь в январе-то я уже не работаю! В суде также сослались на 922-е постановление и пояснили, что выходное пособие - это не зарплата, а подарок государства, поэтому что дали, тому и радуйтесь.

Оценить, насколько правильно суды общей юрисдикции понимают природу выплаты, получаемой работником после увольнения по инициативе работодателя, Валентина Кормуш попросила судей КС РФ. В свой жалобе она указала, что считает такой подход противоречащим конституционному принципу равенства перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ). Так как он ставит размер выходного пособия работника в зависимость от даты его увольнения и количества рабочих дней в месяце, следующем за ней - то есть от обстоятельств, на которые увольняемый повлиять не может.

- Действующая норма лишает граждан, оставшихся без работы по вине работодателя, прав на получение отдельными лицами полноценного выходного пособия из-за наличия праздничных дней в периоде получения этого пособия, - указала Валентина Кормуш в жалобе.

Министерство юстиции РФ, изучив обстоятельства дела, пришло к выводу о неоднозначности оспоренной нормы. С одной стороны, статья 178 ТК РФ прямо говорит о том, что выходное пособие выплачивается в размере среднего заработка. С другой стороны, предусмотренные Кодексом гарантии сохранения среднемесячного заработка не предполагают выплату работнику средней заработной платы в большем размере, чем если бы он продолжал работать (на эту тему есть разъяснение Верхового суда РФ).

Однако в соответствии с положениями статьи 112 ТК РФ "наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад", напомнил полномочный представитель правительства в КС РФ Михаил Барщевский.

Решение КС по данному вопросу основано на ранее высказанных правовых позициях суда, поэтому вынесено без проведения публичных слушаний. Прежде всего судьи напомнили, что "социальный характер Российского государства и признание охраны труда одним из направлений его политики предопределяют установление гарантий реализации прав граждан в сфере труда". Саму оспоренную норму КС признал не противоречащей Конституции РФ, но запретил работодателям выплачивать выходное пособие меньше среднемесячного заработка, исчисленного в соответствии с правилами. И с мнением, что выходное пособие - "подарок", тоже не согласился.

Судьи напомнили о социальном характере государства и признании охраны труда в числе направлений его политики

- Всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ее работников, на равных условиях должна обеспечиваться государственная защита, целью которой является минимизация негативных последствий, связанных с потерей работы, - указал КС. - При этом независимо от способа подсчета среднего месячного заработка выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности.

Решением КС по делу Валентины Кормуш смогут воспользоваться около ста человек, уволенных примерно в одно время с ней, в декабре. Бывшие коллеги уже звонили, поздравляли с победой, говорили, что Валентина молодец - все отступились, а она нет. В начале этой недели Кормуш уже подала заявление о пересмотре решения суда общей юрисдикции, обосновав его "вновь открывшимися обстоятельствами, а именно решением КС РФ". В своем первом обращении она просила выплатить разницу между начисленным пособием и средним заработком, возместить моральный ущерб в размере одной тысячи рублей, а также пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Всего выйдет, подсчитала женщина, около 13 - 14 тысяч рублей. "Мама, зачем ты это делаешь, деньги же невеликие, спросила меня дочка, - завершает она рассказ. - А я ответила: чтобы вы потом с таким не сталкивались, чтобы вам платили по совести".