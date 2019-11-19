Проверить нормы положения об особенностях порядка исчисления зарплаты на соответствие Конституции РФ судей высшей юридической инстанции попросила жительница Коми Валентина Кормуш. В ремонтно-механической службе предприятия "Интауголь" она проработала почти 34 года. В 1985 году приехала "на Севера" из Молдавии, хотела заработать на кооперативную квартиру. Задуманное воплотить в жизнь успела, кооператив был построен и даже выплачен лет за пять. Но тут случилась перестройка всей государственной системы, Молдавия стала независимым государством, а в Коми у Валентины уже было неплохое жилье и подрастали две дочки. Так и осталась.
История многолетней добросовестной работы инженера-механика - всю жизнь на одном предприятии - внезапно завершилась год назад. Летом 2018 года было принято решение о ликвидации АО "Интауголь", уволить предстояло около 1,3 тысячи человек, а шахту закрыть. Валентина попала под сокращение, последним днем ее работы стало 28 декабря. Отсюда и возникла проблема.
В соответствии с постановлением правительства РФ № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" выходное пособие Валентине Сергеевне рассчитали, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество рабочих дней в месяце, следующем за месяцем увольнения. Однако январь - время новогодних каникул, поэтому сумма получилась меньше на четверть - вместо 46,7 тысячи рублей чуть больше 33.
- Я все делала по-человечески. Сначала обратилась в расчетную часть, и там объяснили, что мне просто не повезло, - рассказала Валентина Кормуш корреспонденту "РГ". - Меня это возмутило: расчет должны делать по моим прошлым заслугам, ведь в январе-то я уже не работаю! В суде также сослались на 922-е постановление и пояснили, что выходное пособие - это не зарплата, а подарок государства, поэтому что дали, тому и радуйтесь.
Оценить, насколько правильно суды общей юрисдикции понимают природу выплаты, получаемой работником после увольнения по инициативе работодателя, Валентина Кормуш попросила судей КС РФ. В свой жалобе она указала, что считает такой подход противоречащим конституционному принципу равенства перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ). Так как он ставит размер выходного пособия работника в зависимость от даты его увольнения и количества рабочих дней в месяце, следующем за ней - то есть от обстоятельств, на которые увольняемый повлиять не может.
- Действующая норма лишает граждан, оставшихся без работы по вине работодателя, прав на получение отдельными лицами полноценного выходного пособия из-за наличия праздничных дней в периоде получения этого пособия, - указала Валентина Кормуш в жалобе.
Министерство юстиции РФ, изучив обстоятельства дела, пришло к выводу о неоднозначности оспоренной нормы. С одной стороны, статья 178 ТК РФ прямо говорит о том, что выходное пособие выплачивается в размере среднего заработка. С другой стороны, предусмотренные Кодексом гарантии сохранения среднемесячного заработка не предполагают выплату работнику средней заработной платы в большем размере, чем если бы он продолжал работать (на эту тему есть разъяснение Верхового суда РФ).
Однако в соответствии с положениями статьи 112 ТК РФ "наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад", напомнил полномочный представитель правительства в КС РФ Михаил Барщевский.
Решение КС по данному вопросу основано на ранее высказанных правовых позициях суда, поэтому вынесено без проведения публичных слушаний. Прежде всего судьи напомнили, что "социальный характер Российского государства и признание охраны труда одним из направлений его политики предопределяют установление гарантий реализации прав граждан в сфере труда". Саму оспоренную норму КС признал не противоречащей Конституции РФ, но запретил работодателям выплачивать выходное пособие меньше среднемесячного заработка, исчисленного в соответствии с правилами. И с мнением, что выходное пособие - "подарок", тоже не согласился.
- Всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ее работников, на равных условиях должна обеспечиваться государственная защита, целью которой является минимизация негативных последствий, связанных с потерей работы, - указал КС. - При этом независимо от способа подсчета среднего месячного заработка выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности.
Решением КС по делу Валентины Кормуш смогут воспользоваться около ста человек, уволенных примерно в одно время с ней, в декабре. Бывшие коллеги уже звонили, поздравляли с победой, говорили, что Валентина молодец - все отступились, а она нет. В начале этой недели Кормуш уже подала заявление о пересмотре решения суда общей юрисдикции, обосновав его "вновь открывшимися обстоятельствами, а именно решением КС РФ". В своем первом обращении она просила выплатить разницу между начисленным пособием и средним заработком, возместить моральный ущерб в размере одной тысячи рублей, а также пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Всего выйдет, подсчитала женщина, около 13 - 14 тысяч рублей. "Мама, зачем ты это делаешь, деньги же невеликие, спросила меня дочка, - завершает она рассказ. - А я ответила: чтобы вы потом с таким не сталкивались, чтобы вам платили по совести".