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19.11.2019 09:51
Рубрика: Экономика

Куплю-продажу имущества можно будет совершать через портал госуслуг

Текст: Юлия Кривошапко
Юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, в 2020 году можно будет совершать через портал госуслуг. Запустить такой сервис планируется в соответствии с подписанным в понедельник постановлением правительства.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Есть идея, чтобы через этот портал (портал госуслуг.) можно было осуществлять и юридически значимые действия. В частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, комментируя подписанное постановление.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
В Минкомсвязи рассказали о расширении возможностей портала госуслуг

"Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг.) вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными", - пояснил, в свою очередь, вице-премьер Максим Акимов. Он уточнил, что "подтвержденная идентификация через личное однократное посещение многофункционального центра подразумевает выдачу квалифицированной электронной подписи".

Подписанное постановление также предполагает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" подачи предложений, заявлений и жалоб в органы власти и предоставление госуслуг проактивно, то есть посредством оповещения пользователей о возможности подачи заявления на получение той или иной услуги.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой - на обратную связь, поступающую от граждан, сказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. - Постановление, подготовленное Минкомсвязью и принятое правительством, позволит реализовать новые идеи и сделать "Госуслуги" еще удобнее".

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