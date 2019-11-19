Кузнецова: В приютах и тюрьмах Сирии находятся 146 российских детей

На территории Сирийской Арабской Республики в лагерях и тюрьмах сейчас находятся 146 российских детей, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Возвращение их на родину - следующий этап гуманитарной миссии уполномоченного по правам детей при президенте России. Напомним, что накануне в Россию вернулось 32 ребенка, оказавшихся в иракских приютах или в местах заключения со своими матерями.

Сейчас ведется активная подготовительная работа Кузнецовой в Сирии. Так, в сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей. Забор ДНК производится для подтверждения кровных связей детей с гражданами России.

По словам Анны Кузнецовой, разработанный Россией эффективный алгоритм и опыт работы по возвращению на родину детей с территории Сирии и Ирака уже заинтересовал другие государства, чьи несовершеннолетние граждане находятся в лагерях беженцев, тюрьмах и приютах в этих государствах.