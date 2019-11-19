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19.11.2019 16:35
Рубрика: Спорт

Луис Энрике снова возглавил сборную Испании по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Darko Bandic Фото: AP Photo/Darko Bandic
Фото: AP Photo/Darko Bandic

Луис Энрике утвержден на пост главного тренера сборной Испании спустя пять месяцев после ухода с этой должности.

Специалист встал у руля национальной сборной Испании в июле 2018 года, а 19 июня нынешнего года объявил об уходе, объяснив это решение личными проблемами. Позже выяснилось, что у него была тяжело больна 9-летняя дочь, которая ушла из жизни 29 августа.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Все это время главным тренером сборной Испании являлся помощник Луиса Энрике Роберто Морено. Именно под его руководством испанская команда оформила выход в финальную часть Евро-2020.

Во вторник Королевская испанская футбольная федерация объявила (RFEF), что Луис Энрике возвращается на этот пост, сообщает Marca. Президент RFEF Луис Рубиалес заявил журналистам, что вариант с возвращением Луиса Энрике на этот пост был просчитан заранее.

"Когда подписывали контракт с Морено, то все знали, что Луис Энрике сможет вернуться на этот пост. И, поверьте, Морено знал об этом. - сказал Рубиалес. - Луис заслуживает работать со сборной до чемпионата мира. Мы еще не договорились, я верю его слову, а он - моему".

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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