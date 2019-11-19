Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК Беларуси

Олимпийское собрание пройдет также с участием председателей попечительских советов федераций, ассоциаций, руководителей управлений спорта и туризма, центров олимпийской подготовки. Кроме того, одним из важных вопросов повестки дня станет обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях.
Во время заседания планируется рассмотреть и ряд организационных вопросов: избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. Ожидается, уточнил источник в администрации президента, принятие решений об исключении из членов НОК, об избрании новых и почетных членов комитета, об изменении состава его ревизионной комиссии и Исполкома.