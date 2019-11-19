Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК Беларуси

Подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио станет 19 ноября предметом детального обсуждения на заседании белорусского НОК с участием Александра Лукашенко, который, как известно, его возглавляет. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Олимпийское собрание пройдет также с участием председателей попечительских советов федераций, ассоциаций, руководителей управлений спорта и туризма, центров олимпийской подготовки. Кроме того, одним из важных вопросов повестки дня станет обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Лукашенко решил лично разобраться в ситуации с дрожжевым заводом в Слуцке Во время заседания планируется рассмотреть и ряд организационных вопросов: избрание первого вице-президента и вице-президента НОК, обновление состава НОК и его органов. Ожидается, уточнил источник в администрации президента, принятие решений об исключении из членов НОК, об избрании новых и почетных членов комитета, об изменении состава его ревизионной комиссии и Исполкома.

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