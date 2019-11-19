Власть
19.11.2019 21:04

Медведев назвал переговоры с премьером Беларуси "продуктивными"

В подмосковной резиденции главы правительства РФ в Горках завершились российско-белорусские переговоры на уровне премьер-министров, передает РИА Новости. Общение, включая получасовую встречу Дмитрия Медведева и Сергея Румаса с глазу на глаз, длилось 7,5 часов.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Сообщается, что первой половине дня Медведев и Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет, которая прошла в закрытом от прессы режиме. А после этого общение продолжилось в формате заседания совета министров.
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Фото: Сергей Куксин/РГ
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Глава российского кабинета министров охарактеризовал прошедшие переговоры как "открытые и продуктивные".

"Где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств, - сказал Дмитрий Медведев. - А где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран".

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