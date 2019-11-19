Медведев назвал переговоры с премьером Беларуси "продуктивными"

Сообщается, что первой половине дня Медведев и Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет, которая прошла в закрытом от прессы режиме. А после этого общение продолжилось в формате заседания совета министров.

Глава российского кабинета министров охарактеризовал прошедшие переговоры как "открытые и продуктивные".

"Где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы наших правительств, - сказал Дмитрий Медведев. - А где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран".