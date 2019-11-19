Медведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью

Между Москвой и Минском остаются нерешенные системные вопросы, сдерживающие взаимную торговлю. По ним, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев, необходимо искать компромиссы. Его белорусский коллега Сергей Румас уверен, что тумана в отношениях стран нет.

Во вторник Совет министров Союзного государства России и Беларуси продолжил согласование планов союзного строительства. В сентябре премьер-министры утвердили для разработки перечень из 31 "дорожной карты" по различным отраслям и направлениям сотрудничества, и сейчас эта работа входит в финальную стадию - правительства намерены к 1 декабря представить готовые проекты главам государств.

Очередную межправительственную встречу договорились разбить на две части. В первой, максимально компактной, обсудить текущие вопросы - их в повестке набралось 14, - а затем министры и эксперты должны были продолжить обсуждение тех пунктов интеграции в рамках Союза, по которым пока не получилось прийти к устраивающим обе стороны позициям.

Подводя итоги торгово-экономического сотрудничества, Дмитрий Медведев отметил разницу предыдущего и текущего года. В 2018 году товарооборот вырос на 10 процентов, превысив 35 миллиардов долларов. За девять месяцев этого года зафиксировано сокращение почти в два процента. "Думаю, что это явление временное, что по итогам года положение выправится", - озвучил российский премьер ожидания.

"Хочу прямо сказать, что хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции", - заявил глава правительства России. К ним он отнес условия субсидирования и кредитования, финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам.

- Темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения, стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях, - призвал Медведев.

Сергей Румас, взяв слово, о российско-белорусских отношениях заговорил образами.

- Когда самолет приземлился в аэропорту был очень сильный туман. Я, как спускался, даже немножко неловко себя почувствовал, - рассказал он о своих утренних впечатлениях.

- Но это не наши проделки, - поспешил заверить российский премьер-министр.

На подъезде в загородной резиденции Медведева "Горки", продолжил Румас, туман уже рассеялся. "Наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", - констатировал глава белорусского правительства после предварившей Совмин короткой встречи тет-а-тет.

20 лет союзного строительства - в декабре Москва и Минск отметят юбилей подписания союзного договора - премьер-министр Беларуси характеризует как продуктивный путь. За это время получилось создать условия для равенства социально-экономических прав граждан, системное взаимодействие в области внешней и оборонной политики стало залогом региональной стабильности, поддерживаются высокие темпы взаимной торговли, действуют совместные программы в разных отраслях и сферах.

А вот интеграционные процессы в третьем десятилетии пока находятся в заложниках у споров сторон по отдельным вопросам. Не все в подготовке "дорожных карт" шло гладко, признал Сергей Румас: по ряду положений высказывались диаметрально противоположенные идеи, некоторые вопросы до сих пор остаются нерешенными. "Здесь я хочу подчеркнуть, что наша позиция в переговорах была четкой и последовательной - дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества", - заявил глава правительства Беларуси. К ним он относит формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий. Продолжает Минск настаивать на компенсации за проводимый в России налоговый маневр, который, уверяют партнеры, несет для них нарастающий отрицательный эффект.

Поэтому белорусская сторона принципиально нацелена на решение тех нюансов, которые до настоящего времени остаются, как выразился Румас, за скобками. "Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - заключил премьер-министр Беларуси.