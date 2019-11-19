Металлолом можно будет сдать только с документами

Дать регионам право самостоятельно определять изделия из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать как металлолом, предлагает Ивановская областная Дума. Одновременно бизнесу разрешат работать с ломом, только если на него есть документы, подтверждающие право собственности. Законопроект уже внесен в Госдуму.

С начала 1990-х сдача металлолома стала основным, если не единственным источником существования для многих россиян. Благо многочисленные свалки позволяли зарабатывать на нем вполне законно. Металлурги были довольны, так как лом намного дешевле, чем добыча. Но сейчас эти запасы иссякли, подчеркивают авторы документа, а пункты приема лома по-прежнему ждут сырья. В результате предприимчивые граждане превращают в лом кабели, водостоки, заборы, садовый инвентарь и все, что плохо лежит. В основном, у дачников.

"Для получения лома и отходов черных металлов поджигаются садовые домики, разбираются заборы, выносится все железо, в том числе весь садовый инвентарь. Происходят хищения из жилых домов деревень, где люди проживают сезонно или население которых малочисленно", - отмечают авторы. С помощью поправок в закон "Об отходах производства и потребления" эту практику предлагается пресечь на корню.

Украденные рельсы, опоры ЛЭП и канализационные люки еще полбеды. В Мурманской области украли пролет моста через реку Умба. Как считают следователи, он был сдан на металлолом. Еще раньше в столице похитили бронзовый памятник актеру Евгению Леонову. Распиленную скульптуру нашли в пункте приема металлолома.

После того, как Владивостокскую крепость (памятник фортификации) в 90-е оставили военные, с большинства ее многочисленных батарей, фортов, капониров и других сооружений было спилено все железное, от бронированных дверей до козырьков.

Объем заготовки товарного лома на протяжении последних десяти лет держится на уровне 25-28 млн тонн в год и достиг своего предельного уровня. Его средняя стоимость выросла в 2017 году на 25% к предыдущему году, а в 2018 году - еще на 22%, то есть за два года рост цен на сырье составил 52,5%.

Введенное в сентябре этого года квотирование экспорта лома черных металлов направлено на то, чтобы оставить больше лома на внутреннем рынке. Таким образом, по замыслу минпромторга, планировалось сбить спекулятивные цены на это сырье и сделать его доступнее отечественным металлургам. "Отходы и лом черных металлов - стратегический вид сырья для отечественных металлургических предприятий. От обеспеченности ломом - и по количеству, и по качеству - полностью зависят российские сталеплавильные мощности", - пояснил "РГ" замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, квотирование защитило отечественных металлургов от дефицита сырья и резких скачков цен. "Наиболее позитивно мера отразилась на предприятиях, расположенных в регионах с дефицитом лома - на Дальнем Востоке. Так, "Амурсталь" за сентябрь и октябрь увеличил закупку лома более чем на 45%. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) в сентябре - октябре 2019 года впервые за четыре года не выросла стоимость лома черных металлов. Введение квот позволило перенаправить лом с экспортных направлений на внутренний рынок.

За сентябрь и октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года только предприятия трубной промышленности увеличили объемы закупки лома на 5,4%. "Трубные предприятия, расположенные в Уральском федеральном округе, за аналогичный период увеличили закупку более чем на 30%", - подчеркивает директор ФРТП Игорь Малышев.

Ломозаготовители выступают против квотирования экспорта, утверждая, что дефицита лома на внутреннем рынке нет. И говорят о работе в условиях нулевой рентабельности. "Главная опасность - падение ломосбора и массовое банкротство ломозаготовителей. Восстановить объем заготовки будет очень трудно, уже зимой на металлургических предприятиях может возникнуть острейший дефицит лома, за которым последует резкий рост цен на лом", - прогнозировал в октябре директор Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный.

В середине октября экспортеры лома жаловались на то, что лицензии начали выдавать лишь спустя месяц после начала действия постановления правительства о квотировании.

Минпромторг выдает лицензии на экспорт в течение нескольких дней. "По состоянию на 7 ноября 2019 года оформлено 183 лицензии на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, на объем более 744 тысяч тонн", - сообщили "РГ" в министерстве.

Квота используется на основании разовых лицензий. Компании могут осуществлять выборку квоты вплоть до конца действия меры. Однако в конце октября ломозаготовители написали письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором указали, что избыточное регулирующее давление, имея в виду квотирование, приводит к падению заготовки сырья в стране и снижению экспорта. Так, по оценкам аналитиков, экспорт лома из России по итогам года будет ниже показателей прошлого года минимум на четверть.

Квотирование (1 млн 9,2 тыс. тонн на всех ломозаготовителей) будет действовать до 1 января 2020 года. Планировалось, что с 1 января будет введена биржевая торговля на рынке лома черных и цветных металлов. Бизнес сможет экспортировать только лом, приобретенный на бирже, а также должен отчитываться о внебиржевых сделках.

ФАС России разработала проект постановления правительства, который предусматривает, что вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в страны, не входящие в ЕАЭС, будет возможен только, если лом был приобретен на организованных биржей торгах. Однако по итогам совещания по обороту лома черных и цветных металлов Дмитрий Козак принял решение о продлении переходного периода до введения биржевых торгов ломом до 1 апреля 2020 года.

Власти объясняют это тем, что конкретных механизмов реализации в проекте постановления пока нет, регламент биржевых торгов не прописан. За это время должны быть устранены правовые пробелы и создана вся необходимая инфраструктура для торговли через биржу.

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Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли:

- Биржевая торговля в перспективе должна сделать рынок металлолома более прозрачным и устранить риски несправедливого и нерыночного, трансферного ценообразования, ведущего к постоянному удорожанию лома.